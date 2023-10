Nachts auf der Welle - Lucia und Sonja Hacker bei der WM in den USA

Lucia und Sonja Hacker sind bei der Weltmeisterschaft im Kanu-Freestyle in Columbus – und hatten turbulente erste Tage mit nächtlichem Programm.

09.10.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Lucia und Sonja Hacker starten bei der Weltmeisterschaft im Kanu-Freestyle, und zwar in Columbus im us-amerikanischen Bundesstaat Georgia. Doch das Duo ist mit Startschwierigkeiten in Amerika angekommen.

Das Gepäck ist weg

Nachdem das gesamte Gepäck irgendwo auf dem Flug verloren ging, kamen die beiden Kaufbeurerinnen mitten in der Nacht in Columbus an. Das sorgte natürlich für mächtig Aufregung, hatte aber den Vorteil, dass sie bei ihrer nächtlichen Wanderung durch die Stadt auf der Suche nach einem Schlafplatz nicht schwer tragen mussten. Am folgenden Tag kam dann alles – sowohl Mädchen, wie auch Gepäck – unbeschadet im Motel in Columbus an und alle waren glücklich.

Training zwischen 2.30 und 5 Uhr morgens

Aufgrund der Trockenheit gibt es an der Wettkampfstelle „Good Wave“ derzeit nur wenige Stunden am Tag genug Wasser zum Paddeln. Das führt zu sehr langen Wartezeiten, schließlich wollen alle auf ein und derselben Welle fahren. Trainiert wurde deshalb meistens mitten in der Nacht – zwischen 2.30 Uhr und 5 Uhr im Dunkeln.

Auch Sonja Hacker wird bei der WM im Bundesstaat Georgia auf einem Plakat angekündigt.

Dann war endlich das Nationentraining zu festgelegten Zeiten angesagt. Es zeigte sich, dass die Wettkampfstelle sehr schnell und anspruchsvoll ist. Sogar die geübten Fahrer wurden manchmal einfach nur rückwärts durch die Welle gespült.

Doppelstart für Lucia Hacker am Dienstag

Lucia und Sonja aus der Kaufbeurer Kanu-Familie hatten bisher noch nie die Möglichkeit gehabt, auf einer so großen Welle zu fahren, aber inzwischen sind beide stolz darauf, dass schon einige Tricks ganz gut gelingen. Am Sonntag fand die Eröffnungsfeier statt – natürlich mit anschließender großer Party. Am Montag geht die WM los, die Kaufbeurerinnen starten am Dienstag: Lucia Hacker ab 18.35 Uhr unserer Zeit im Kajak und ab 20.25 Uhr im Kanu. Sonja Hacker am Donnerstag ab 16.52 Uhr im Kajak.