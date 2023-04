Nachwuchs des TV Kaufbeuren erkämpft sich beste Plätze

Leichtathleten aus Kaufbeuren holen zum Saisonauftakt bei diversen Meisterschaften Siege in allen Altersklassen. Teams des TV Kaufbeuren ragen hervor.

08.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Zum Auftakt der diesjährigen Leichtathletiksaison haben 16 Kaufbeurer Athletinnen und Athleten der Altersklassen U12 und U14 erfolgreich am 47. Werner-von-Linde-Sportfest im Münchner Olympiapark teilgenommen.

International besetztes Feld

Unter dem großen und teils international besetzten Feld mit knapp 900 Teilnehmern zeigten die Kaufbeurer respektable Leistungen in den Disziplinen Sprint, Sprung, 600-Meter-Lauf, Medizinballstoßen und Hürdenlauf. Ein besonderer Erfolg in der U12 gelang den Mädchen der 4x50-Meter-Staffel in der Besetzung Sophie Hartmann, Marlene Westphal, Luisa Hoisl und Klara Kreuzer. Sie sicherten sich gegen 21 Mannschaften die Silbermedaille.

In Schwaben Vier Mal beste

Bei den schwäbischen Cross- und Waldlaufmeisterschaften in Untermeitingen zeigten die Kaufbeurer Können und Ausdauer. Im Bambinilauf der jüngsten Athleten, Altersklasse (AK) U8, kam Jonah Danzinger auf der 450-Meter-Strecke als Erster ins Ziel. Sein Bruder Jakob Danzinger holte sich in der U10 nach 1350 Metern auf Wald- und Wiesenwegen den Titel des schwäbischen Besten. Die Mädchen der U12 erkämpften sich auf derselben Strecke sogar alle drei Treppchenplätze: Sophie Hartmann lief als Erste durchs Ziel, dann folgten Klara Kreuzer und Marlene Westphal. Mit der Leistung wurden die Mädchen auch in der Mannschaftswertung mit Gold und dem Titel der „Besten in Schwaben“ belohnt. Luisa Hoisl, Fenja Beer und Nora Möst wurden in der AK U12-Teamwertung dritter und holten Bronze.

Buron Tigers siegen

Ganz besonders erfolgreich waren die Kinder des TV Kaufbeuren dann beim Hallenteamwettkampf in Wiggensbach. Gleich zu Beginn überzeugte das U8-Team „Buron Tigers“ mit Jonah Danziger, Emil Glaser, Leopold Grimm, Max Mayer, Tatiana Pavelkova und Marta Stürminger gegen vier andere Mannschaften in den Disziplinen 30-Meter-Sprint, Einbein-Hüpfer-Staffel und Medizinballstoßen und erkämpfte sich den ersten Platz.

Buron Panthers werden auch erste

Jubel gab es anschließend auch beim Team „Buron Panthers“ in der AK U10 mit Philippa Deli, Karla Hämmer, Julian Mayr, Marla Niedoba, Sophie Tanner, Jakob Danziger, Maja Grimm und Paula Stürminger. Sie hatten sich in den Disziplinen 40-Meter-Sprint, Hindernis-Sprint-Staffel, Hoch-Weitsprung und Medizinballstoßen gegen acht andere Teams durchgesetzt und standen ebenfalls ganz oben auf dem Treppchen.

Buron Lions machen das Triple perfekt

Zuletzt startete das U12-Team „Buron Lions“ mit Lena Glaser, Ida Klobe, Paula Mayer, Felix Müller, Hanna Fischer, Sophie Hartmann, Klara Kreuzer, Anton Michler und Jakob Nocker mit neun weiteren Teams in den Wettkampf. In den vier Disziplinen Sprint, Hindernis-Sprint-Staffel, Medizinballstoßen und Tandem-Runden-Staffel beeindruckten die Kaufbeurer mit ihren Leistungen und blieben unschlagbar. Nur im Fünfsprung mussten sich die Athleten mit Platz zwei begnügen. Im Endergebnis bedeutete aber auch dies den überlegenen ersten Platz in der Gesamtwertung. Das Trainerteam mit Carolin Mayr und Floriana Fidone unter der Leitung von Katrin Glöckner lobte den Ehrgeiz und vor allem Freude am Sport der Kinder.