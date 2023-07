Nachwuchs lässt es krachen - Kids Cup in Oberbeuren

Der Rad Club Kaufbeuren trägt in Märzisried bei Oberbeuren den Kids Cup aus. Mountainbikestrecke über 2200 Meter Länge und mit 40 Höhenmetern.

05.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Der Rad Club Kaufbeuren hat zum zweiten Mal die schwäbische Mountainbikemeisterschaft für die Nachwuchsklassen veranstaltet, und zwar in Verbindung mit der Allgäuer Alpenwasser Kids Cup Serie. Auf einem selektiven Rundkurs um Märzisried mit einer 2200 Meter langen Runden und 40 Höhenmetern wurde von den Nachwuchssportlern alles abverlangt. 120 Sportler aus und um Schwaben waren in Märzisried am Start.

Zwei Sieger aus Baden-Württemberg

Die weiteste Anreise hatte die Siegerin der Klasse U11, Amélie-Cathrine Wegner, und der Sieger der Kategorie U13, Vincent-Luca Wegner, die beide vom SV Reudern in der Nähe von Stuttgart sind. Die Fahrer vom RC Kaufbeuren konnten auf dem Kurs auch einige gute Ergebnisse erringen: Jonathan Lingg und Benjamin Küpper hielten im ersten Drittel der Ergebnisse in der Klasse U11 mit.

Kleiner Verein, der Großes aufstellt

Jonas Costian, Vereinsvorsitzender des RCK war froh um jede helfende Hand, denn nur so ist ein solches Event auch in Zukunft machbar, meinte er, um aber mit gewissem Stolz anzufügen: „Wir sind zwar nur ein kleiner Verein, aber können doch recht große Veranstaltungen auf die Beine stellen.“