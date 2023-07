Nächste Mädchenmannschaft gemeldet - SpVgg Kaufbeuren hat eine B-Jugend

Nach einem Sichtungstag stellt die SpVgg Kaufbeuren nun eine B-Jugend. Beim BSK Neugablonz ist die Abteilung schon etabliert.

07.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Zufrieden zeigte sich Isabel Didita, die Trainerin der Damen-Mannschaft der SpVgg Kaufbeuren, mit dem kürzlich abgehaltenen Tag des Mädchenfußballs. 14 Teilnehmerinnen waren am Start – und „alle waren sehr motiviert“, wie die Fußballlehrerin zu berichten weiß.

Manchmal zu elft in der Bezirksoberliga

Schon seit vielen Monaten sucht die SpVgg Mädchen und junge Frauen zur Stärkung der Damen-Abteilung, musste doch die erste Mannschaft in der Bezirksoberliga vergangene Saison ein ums andere zu elft und somit gerade noch vollzählig zu Pflichtspielen antreten. Nach dem Tag des Mädchenfußballs, der auch vom Bayerischen Fußballverband unterstützt wurde, ist man bei der SVK nun etwas positiver gestimmt.

Die SpVgg Kaufbeuren sucht weiter

Noch am Tag selbst habe der Verein eine B-Jugend gemeldet, berichtet Didita. „Trotzdem brauchen wir für dieses Team noch weitere Spielerinnen“, erklärt sie. Die Meldung der B-Jugend richtet sich nach dem Alter der ältesten Nachwuchsspielerin, gemäß Regularien dürfen in diesem Team nun aber auch deutlich jüngere Jahrgänge mitmischen. Anders, das hat wohl auch der Verband erkannt, ließen sich im Mädchenfußball oftmals keine Mannschaften stellen. Ein regulärer Trainer für das neue SVK-Team wird in diesen Wochen gesucht, berichtet Didita. „Es ist ein wirklich cooles Projekt, das wir da starten wollen“, berichtet sie.

In zwei Jahren zum Meister: Matthias Berger (hinten links) und sein Mädchenteam vom BSK Neugablonz. Bild: BSK Neugablonz

Ein solches „cooles Projekt“ hat der BSK Olympia Neugablonz indes bereits im Oktober 2021 angefangen. Matthias Berger, damals noch stellvertretender Jugendleiter und inzwischen Koordinator Mädchenfußball bei den Schmuckstädtern, erinnert sich noch gut, wie er damals einer kleinen Gruppe von Mädchen das Fußballspielen „von der Pike“ an beigebracht habe. „Sie konnten in diesem Punkt damals gar nichts“, sagt er nun mit einem Schmunzeln. „Wir haben teils 0:17 verloren“, berichtet er.

Meister in zwei Jahren

Umso stolzer ist er, dass seine Mannschaft zuletzt in einer Gruppe mit Durach, Bernbeuren und Weißbach Tabellenführer und „Meister“ wurde. „Wir haben kein Interesse im Mädchenfußball jetzt zu arg auf Leistung zu schauen“, sagt Berger. Vielmehr gehe es um den Spaß am Sport, um Integration und das Gemeinschaftsgefühl. Und ein bisschen wohl auch um den BSK. „Ich finde, die Mädchenabteilung steht dem BSK sehr gut zu Gesicht“, sagt Berger. Von Problemen, Spielerinnen und finden, ist bei den Schmuckstädtern übrigens nicht die Rede. Sie werden neben einer B-Jugend auch eine C-Jugend melden und denken langfristig darüber nach, auch eine Damenmannschaft zu stellen. Aktuell würden 35 bis 40 Spielerinnen und Neugablonz aktiv sein, die Tendenz nennt er „steigend“.

Teams auch in Blonhofen, Friesenried oder Eggenthal

Übrigens boomt auch beim FC Blonhofen, dem TSV Friesenried oder dem SV Eggenthal der Frauenfußball. Man müsse, sagt Berger, nur die richtige Ansprache finden, „dann kommen die Spielerinnen von ganz allein“. Das wäre natürlich auch die Wunschoption für die SpVgg Kaufbeuren. Doch dort hat die Arbeit am Projekt Mädchenfußball eben erst ganz frisch begonnen.

Als Vorbild kann Neugablonz dienen, als Partner vermutlich nicht. Spielgemeinschaften oder Ähnliches seien für den BSK, wie es Berger nennt, „keine Option“.