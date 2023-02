Nächtlicher Gefahrstoff-Alarm in der Kaufbeurer Altstadt

Zu einem Gefahrstoff-Alarm musste die Kaufbeurer Feuerwehr in der Nacht zum Montag ausrücken. Der Einsatzort: Eine Tiefgarage mitten in der Altstadt

20.02.2023 | Stand: 11:41 Uhr

Zu einem Gefahrstoff-Alarm musste die Kaufbeurer Feuerwehr in der Nacht zum Montag ausrücken. Der Einsatzort lag mitten in der Altstadt, in der Ludwigstraße.

ABC-Gefahrstoff-Alarm in einer Tiefgarage

Dort hatte die CO-Warnanlage in einer Tiefgarage ausgelöst. Die Einsatzkräfte kontrollierten die gesamte Tiefgarage und die daran anschließenden Kellerräume mit einem Messgerät unter schwerem Atemschutz. Dabei konnten sie aber keine CO-Konzentration feststellen.

Warnanlage wieder zurückgestellt

Nach der Untersuchung wurde die akustische Warneinrichtung gemeinsam mit dem Betreiber zurückgestellt. Der Einsatz dauerte etwa zweieinhalb Stunden, 15 Personen waren mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Sammelbegriff für gefährliche Stoffe und Materialien

ABC-Gefahrstoffe ist ein Sammelbegriff für radioaktive Stoffe und Materialien (A-Gefahrstoffe), biologische Stoffe und Materialien (B-Gefahrstoffe) und chemische Stoffe und Materialien (C-Gefahrstoffe), die natürlich vorkommen oder künstlich erzeugt wurden und von denen Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt und Sachen ausgehen können.