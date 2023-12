„Nahezu perfekte Strukturen“ - Taekwondo Team in seinen neuen Räumen

Taekwondo Team Buron Kaufbeuren hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich: Im neuen Dojang werden deutlich mehr Trainingsstunden angeboten – die auch alle angenommen werden.

06.12.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Zur Mitgliederversammlung mit anschließender Weihnachtsfeier trafen sich die Mitglieder des Taekwondo Team Buron Kaufbeuren in der alten Heimat in Neugablonz. Das Jahr 2023 war für den TTBK geprägt von der Neustrukturierung der Trainingseinheiten in den eigenen Räumlichkeiten, erklärte Vorsitzende Michaela Zimmermann.

Mehr Training im neuen Dojang

So wurden sieben Trainingseinheiten in den städtischen Trainingshallen auf zwölf Einheiten im neuen Dojang ausgebaut. Damit erhalte jedes Mitglied die Möglichkeit, zwei bis vier Mal in der Woche zu trainieren. Der Erwachsenen-Anfängerkurs sei zudem ein voller Erfolg. Es finden auch regelmäßig Frauenselbstverteidigungskurse statt. Nähere Infos dazu unter: info@taekwondo-kaufbeuren.de. Obendrein sei das TTBK für seine sehr gute Jugendarbeit in allen Bereichen des Taekwondo bekannt.

29 Kampfschlümpfe

Der Verein hat derzeit 107 Mitglieder sowie 29 kleine Kampfschlümpfe unter 6 Jahren. Derzeit sind aber alle Einheiten beim TTBK belegt, sodass der Verein eine Warteliste führt. 15 Trainer zeigen sich im Moment für die Entwicklung des Vereins verantwortlich.

Viele Trainer für alle Gelegenheiten

Alle Trainer haben eine Trainerlizenz der bayerischen Taekwondo Union. Vom Assistenztrainer bis zum Trainer A Schein sind alle Bereiche vertreten. Zusätzlich hat die Vorsitzende die Prüferlizenz bis zum 3. Dan sowie Jugendwartin Dorine Heckl die Prüferlizenz für das Deutsche Sportabzeichen. Maik Niepelt legte zudem 2023 die Prüfung zum 4. Dan ab. „Die Strukturen in unserem Verein sind nahezu perfekt, obwohl wir alle ehrenamtlich arbeiten“, erklärte Vorsitzende Zimmermann die Bedingungen im TTBK für Trainer und ihre Schützlinge.

Ganzheitliches Taekwondo

Außerdem wurden 2023 viele außersportliche Aktivitäten wie Hagspiel, Skyjump Augsburg, Lasertag Augsburg oder Kartfahren mit der BTU angeboten. „Unser Ziel ist es, Kinder- Jugendliche zu stärken, Selbstbewusstsein zu entwickeln und Taekwondo als Ganzheitliches zu betrachten. Der soziale Aspekt spielt in unserem Verein eine sehr große Rolle“, erklärte Zimmermann. Im November war das Taekwondo Team Ausrichter und Organisator von dem Benefizlehrgang „Toni kämpft – wir kämpfen mit“ und übergab eine Spendensumme von 4743,51 Euro für den kleinen Kämpfer. Schatzmeister Rüdiger Bieler präsentierte die Zahlen, die Kassenprüfer bestätigten eine solide Kasse und baten um Entlastung des Vorstandes. Dieser wurde einstimmig entlastet.

Vorstand bestätigt

Die Geschicke des Vereins werden seit vielen Jahren unter derselben Federführung geleitet. Vorsitzende ist Michaela Zimmermann, Zweiter Vorsitzender Tobias Haug, Jugendwartin Dorine Heckl, Schatzmeister Rüdiger Bieler sowie Schriftführer Benjamin Peter – allesamt bleiben dem Verein in ihren Funktionen erhalten.