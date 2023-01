Nationale Härte gespürt - Levin Saveur erstmals bei der DM

Bei seiner Premiere wird Levin Saveur vom TV Kaufbeuren neunter bei der deutschen Jugendmeisterschaft über 3000 Meter. Der 15-Jährige sieht noch Entwicklungspotenzial.

19.01.2023 | Stand: 14:04 Uhr

Der Kaufbeurer Leichtathlet Levin Saveur nahm an einem Wettkampf teil, für den er seine bislang weiteste Anreise hatte. Denn in der Hansestadt Bremen fanden die deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften statt – und bei dem Saisonhöhepunkt erlebte der 15-jährige Athlet des TV Kaufbeuren auch die Härte auf nationaler Ebene.

Starke Qualifikation

An zwei Tagen kämpften Deutschlands beste Nachwuchs-Leichtathleten um Medaillen in allen Einzeldisziplinen. Passendes Wetter und eine perfekt organisierte Meisterschaft boten optimale Bedingungen für gute Leistungen. Saveur startete dort über 300 Meter in der Altersklasse U16. Der Kaufbeurer hatte sich im Vorfeld mit guten Leistungen dafür qualifiziert: Die viertbeste Meldezeit und den kürzlich geholten Vize-Titel bei den süddeutschen Meisterschaften über diese Distanz im Gepäck, konnte der Kaufbeurer Läufer auch in Bremen auf eine gute Platzierung hoffen.

Das Rennen wird eingebummelt

Das Rennen der männlichen U16-Jugend über die 7,5 Stadionrunden sollte eins der spannendsten des Abends werden. Eine sehr schnelle erste Runde, nach der der Kaufbeurer sich bereits in der vordersten Reihe platziert hatte, entwickelte sich dann jedoch weiter zu einem taktischen „Bummelrennen“ im großen Pulk.

Unterstützung bleibt aus

Mit dem Wissen, einem extrem schnellen Schlusssprint gegen die starke Konkurrenz nicht standhalten zu können, versuchte Levin Saveur von Beginn an mehrfach, das Tempo vorne zu verschärfen. Um das Läuferfeld früh auseinanderziehen zu können, hätte es bei inzwischen immer stärker auffrischendem norddeutschen Wind aber auch die Unterstützung durch einige weitere Läufer benötigt. Diese blieb jedoch aus. Stattdessen wurde er zweimal von einem Mitläufer ausgebremst, dabei im Gedränge ein Stück weit nach hinten geschoben, und musste sich anschließend jeweils wieder nach vorn arbeiten.

Im Pulk geblieben

Nahezu die gesamte Konkurrenz blieb für lange Zeit des Rennens im großen Pulk beisammen. Erst zwei Runden vor Schluss wurde das Tempo extrem angezogen. Die vorher nicht beabsichtigen Tempo- und Positionswechsel von Saveur hatten ihn einiges an Kraft gekostet, die dann zum Ende hin nicht mehr verfügbar war. So beendete er sein erstes nationales Meisterschaftsrennen über 3.000 Meter schließlich mit der sehr akzeptablen Zeit von 9:38,76 Minuten auf Rang neun.

Schon wieder im Training

Mit dem Rennverlauf und seiner Platzierung war der Kaufbeurer nicht ganz zufrieden, insofern sieht Saveur für kommende große Meisterschaften durchaus Möglichkeiten für eine Entwicklung nach oben. Das Training geht für ihn auch schon bereits weiter. Denn am ersten Wochenende der Sommerferien stehen noch die bayerischen Meisterschaften der U16-Jugend in Kitzingen auf dem Wettkampfplan. Hier will Levin Saveur auf seiner Paradestrecke, den 3.000 Metern, nochmals eine gute Leistung erbringen, bevor es dann für ihn in die wohlverdiente Saisonpause geht.