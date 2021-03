Nach dem Winter gibt es an der Wertach viel zu tun. Die Bundeswehr kümmert sich schon seit 2008 um einen besonderen Lehrpfad in Kaufbeuren.

18.03.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Noch regiert der Winter, doch für nächste Woche versprechen die Meteorologen Frühlingswetter. Grund genug also für Hauptmann Peter Posselt, sich über die fällige Sanierung des Naturlehrpfads an der Wertach Gedanken zu machen. Unterstützung bekommt er in diesem Jahr von seiner Tochter Franzi, die gerade ihren freiwilligen Wehrdienst im Fliegerhorst Kaufbeuren absolviert. Bei einem Rundgang zeigt sich, dass es am Naturlehrpfad, wieder viel zu tun gibt.