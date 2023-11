Naturschutz: Neue Eiben entlang des Eybachs in Kaufbeuren

Die Eiben sind ökologisch wertvoll, aber selten geworden. Deshalb pflanzten Freiwillige sie nun am historischen Ort in Kaufbeuren.

Neue Eiben am Eybach: 20 Freiwillige haben sich kürzlich zu einer Pflanzaktion des Bündnisses Natur, Stadt und Land im Staffelwald getroffen. Unter fachkundiger Anleitung des Irseer Revierförsters Johann Fischer und des städtischen Försters Florian Fingerle brachten sie Setzlinge dieser seltenen und geschützten Baumart aus. Drei Grundstückseigentümer entlang des Eybachs unterstützten die Aktion auf ihren Flächen. Eiben wachsen sehr langsam und können über 2000 Jahre alt werden. Die Eibenbestände wurden in der Vergangenheit vollkommen übernutzt, da das elastische, zähe Holz ideal für den Bogenbau geeignet war. Zusätzlich wurden Eiben gezielt gerodet, da die Rinde und die Nadeln für Weidetiere giftig sind.

Eiben wachsen langsam

Häufig wurden keine Eiben nachgepflanzt, da die Bäume nicht konkurrenzstark sind und es lange dauert, bis das Holz eingesetzt werden kann. Im Gebiet des Eybachs war die Baumart früher beheimatet – wodurch der Bach seinen Namen bekam. Da größere Eiben ökologisch wertvoll sind, jedoch im Stadtgebiet von Kaufbeuren und dem Umland selten, freuten sich die Initiatoren über das Engagement der drei großen Grundstückseigentümer im Eybachtal: Die evangelische Kirchengemeinde, die Bayerischen Staatsforsten und die städtische Forstverwaltung fanden sich zusammen, um diesen historischen Standort wiederzubeleben, dem Eybach seine Identität zurückzugeben und einen Beitrag zur Biodiversität und zum Biotopverbund zu leisten. Die Eibensetzlinge stammen aus einer Zucht der Staatsforstverwaltung, um sicherzustellen, dass heimische Pflanzen verwendet werden. Dies wurde auch seitens des Umweltamts der Stadt Kaufbeuren gefördert.

Die Bachaue und die Quellbereiche sind ökologisch wertvoll, weisen eine hohe Artenvielfalt auf und sind Teil des FFH-Gebietes „Staffelwald“. Im Umfeld des Eybachs sind zahlreiche Maßnahmen zu finden, die den Erhalt der ökologischen Wertigkeit zum Ziel haben. Zukünftig ist dieser Naturraum um eine weitere wichtige Art reicher. Die Eibenaktion geht auf die Initiative des Kaufbeurer Umweltpreisträgers Dr. Christoph Greifenhagen zurück, der seit Jahren Fauna, Flora und Geologie im Bereich Staffelwald kartiert, dokumentiert und zahlreiche Exkursionen durchgeführt hat.

Daten und Fakten

Die Eibe ist ein mittelgroßer, immergrüner Baum, der vereinzelt in Mischwäldern zu finden ist. Alle Teile dieser Baumart sind stark giftig, bis auf den roten Samenmantel, der gerne von Vögeln gefressen wird, die auf diese Weise die Samen verbreiten. Einer der wenigen noch verbliebenen zusammenhängenden Eibenbestände findet sich im „Paterzeller Eibenwald“, einer ehemaligen Waldfläche des Klosters Wessobrunn mit zum Teil 1000 Jahre alten Baumeiben. Aus diesem Genpool stammen auch die Pflanzen, die am Eybach ihre neue Heimat gefunden haben. Der Name Eybach leitet sich von einem umfangreichen historischen Vorkommen der Eibe in der Bachaue ab. Das Quellgebiet des Eybachs liegt im Bereich Großkemnat/Römerturm. In seinem Verlauf quert er in der Talmulde die Straße am Ölmühlhang, schlängelt sich naturbelassen durch den Höll- und Staffelwald und verlässt auf Höhe der Mülldeponie den städtischen Forst, um nach wenigen hundert Metern in die Wertach zu fließen. Der Eybach wird aus Hangquellen gespeist und hat den Kemnatbach, der im Bereich Kleinkemnat entspringt, als Hauptzulauf.