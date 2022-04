Nazi-Raubkunst: Drei Verdachtsfälle im Stadtmuseum Kaufbeuren

Herkunftsforscherin Lisa Wagner hat seit 2019 rund 600 Objekte des Stadtmuseums Kaufbeuren unter die Lupe genommen. Welche davon sie als kritisch einschätzt.

27.04.2022 | Stand: 22:14 Uhr

Bei drei von insgesamt 15.000 Objekten in den Beständen des Kaufbeurer Stadtmuseums besteht der dringende Verdacht, dass es sich um Nazi-Raubkunst handeln könnte. Das ist das Ergebnis eines knapp dreijährigen Forschungsprojektes an der Einrichtung, dessen Ergebnisse am Mittwochabend der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

Ein außergewöhnliches Forschungsprojekt für ein kleines Haus wie das Stadtmuseum Kaufbeuren

Wo kommen die Kunstwerke her und welchen Werdegang hatten die Objekte, die wir etwa in Museen bewundern? Dieser Frage geht die sogenannte Provenienzforschung nach. Dieser Wissenschaftszweig hat in den vergangenen Jahrzehnten stark an Bedeutung gewonnen. Denn viele Ausstellungsstücke, gerade in öffentlichen Sammlungen, wurden den (jüdischen) Vorbesitzern während der NS-Zeit unter Zwang abgekauft, unrechtmäßig enteignet oder nach deren Flucht oder Tod einfach vom Hitler-Staat eingezogen und bisweilen gut organisiert über den Kunsthandel zu Geld gemacht. Im Zuge eines Forschungsprojekts hat auch das Stadtmuseum Kaufbeuren von August 2019 bis April 2022 seine Bestände auf mögliche Nazi-Raubkunst hin überprüfen lassen. Ein aufwendiges und für ein solch kleines Haus eher ungewöhnliches Vorhaben, das nur mit maßgeblicher fianzieller Unterstützung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste und der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern geschultert werden konnte. Diese Einrichtungen ermöglichten es, dass die Provenienzforscherin Lisa Wagner intensive Recherchen anstellen und "die Nadel im Heuhaufen suchen" konnte, wie es Museumsleiterin Petra Weber beschreibt. Bei einem Vortrag am Mittwochabend im Haus St. Martin in Kaufbeuren stellte Wagner nun ihre Vorgehensweise und ihre Erkenntnisse vor.

52 Prozent der untersuchten Objekte stuftt Lisa Wagner als unbedenklich ein

Rund 800 Objekte des Stadtmuseums Kaufbeuren kamen im kritischen Zeitraum ab 1933 in die Bestände der Einrichtung. 200 davon konnten durch einfaches Aktenstudium als unbedenklich eingestuft werden. Bei den 600 Verbleibenden galt es, mit oft detektivischem Spürsinn den Vorbesitzern, den Wegen durch den Kunsthandel und den beteiligten Personen, Firmen und Insititutionen auf die Spur zu kommen. Dies geschah durch Recherchen in Archiven und Datenbanken, aber auch durch die sogenannte Objektautopsie, die intensive Untersuchung der Gegenstände auf Besitzerstempel, Beschriftungen, Marken oder Nummern, die Hinweise auf Herkunft und Werdegang geben können. 52 Prozent der untersuchten Objekte stufte Wagner schließlich als unbedenklich ein, 48 Prozent als "nicht zweifelsfrei unbelastet". Bei letzterer Gruppe gibt es Lücken in der Provenienz, die mit dem momentanen Wissensstand nicht geschlossen werden können, die aber auch nicht autmatisch bedeuten, dass es sich um Nazi-Raubkunst handelt.

Eine Tischuhr von 1750 "muss als unrechtmäßiger Besitz angesehen werden"

Deutlich schwerer wiegt dieser Verdacht dagegen bei einer Tischuhr in Adlerform, die um 1750 wohl in Kaufbeuren entstanden und 1939 vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege an das Wertachstädter Museum übergeben wurde. Die Behörde machte gegenüber der Stadt keinerlei Angaben zu den Vorbesitzern, sodass sie ohne einen offiziellen Kauf in die Museumsbestände aufgenommen wurde. Wagner hat nun herausgefunden, dass die Uhr wohl aus einer Münchner Kunsthandlung stammt. Die Spur der Inhaber des Geschäfts verliere sich in den 1930er Jahren spurlos, was auf eine Verfolgung durch die Nationalsozialisten hindeutet. Somit "muss die Uhr als unrechtmäßiger Besitz angesehen werden", folgerte die Wissenschaftlerin. Enstprechend wurde das Kunstwerk nun in die "Lost-Art-Datenbank" eingestellt, die dazu dient, Nachfahren von NS-Opfern und Forschern neue Erkenntnis zur NS-Raubkunst zu verschaffen. Denn es sei eine "moralische Verpflichtung", das Unrecht aufzuklären und "faire und gerechte Lösungen" für die Rückgabe dieser Objekte oder deren Entschädigungen zu finden, beonten Weber und Wagner bei der Vorstellung der Foschungsergebnisse.

Die drei als kritisch beurteilten Kunstwerke wurden in eine internationale Recherche-Datenbank eingestellt

In der "Lost-Art-Datenbank" zu finden sind auch zwei Tafelbilder, die um 1480 geschaffen wurden. Die qualitätvollen, dem "Meister des Kaufbeurer Sakristeischranks" zugeschriebenen Gemälde können in der Dauerausstellung des Stadtmuseums bewundert werden. Wagner hat herausgefunden, dass sie schon 1901 in der Wertachstadt ausgestellt waren und 1908 in einem Münchner Auktionskatalog auftauchten. Anhand von Dokumenten und Quellen können sie anschließend mit einem jüdischen Kunsthändler in Verbindung gebracht werden, der von den Nazis verfolgt wurde. Als die Kunstwerke 1956 dann auf Vermittlung von Ernst Buchner, dem Leiter der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, (wieder) nach Kaufbeuren kamen, wurden über ihre Provenienz auch von den beteiligten Kunstprofis kaum Angaben gemacht. Zwischen 1908 und 1956 mussten die Tafelbilder aufwendig restauriert worden sein. Dabei wurden allerdings auch die Rückseiten der Gemälde mit Holz versiegelt und ausgesteift. Eine Abnahme dieser "Parkettierung", die möglicherweise weiterführende Hinweise auf die Provenienz geben könnte, erschien laut Wagner jedoch zu riskant. Dennoch müsse die Herkunft der Tafelbilder "als bedenklich eingestuftt werden".

Eine von zahlreichen Aktivitäten zur Aufarbeitung der Geschichte Kaufbeurens während der NS-Zeit

Auch wenn trotz des außergewöhnlich umfangreichen Forschungsprojektes bei Weitem nicht alle Fragen geklärt werden konnten, sehe sich das Stadtmuseum Kaufbeuren nun gut gerüstet, um auf weitere Erkennisse und auch möglich Ansprüche von Nachfahren von NS-Opfern angemessen reagieren zu können, sagte dessen Leitern Weber. Zudem sollen die Ergebnisse der Forschungen als ein weiterer Band der "Kaufbeurer Schriftenreihe" veröffentlicht werden. Das Förderprojekt zur Provenienzforschung reihe sich zudem nahtlos in die vielfältigen Aktivitäten des Stadt zur Aufarbeitung der NS-Zeit in Kaufbeuren ein. Neben der verstärkten Auseinandersetzung mit den lokalgeschichtlichen Ereignissen zwischen 1933 und 1945 und der längerfristig angepeilten Überarbeitung der Dauerausstellung zum 20. Jahrhundert im Stadtmuseum, sei es für die Einrichtung grundlegend, auch die eigene Geschichte während des „Dritten Reichs“ in den Blick zu nehmen.