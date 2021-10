Negative Entwicklung? Stadt kontert Wohnatlas-Prognose

Die negative Prognose im "Wohnatlas 2021" schlug in Kaufbeuren Wellen. Die Stadt glaubt dagegen an eine positive Entwicklung bis 2030 - und nennt gute Gründe.

31.10.2021 | Stand: 11:55 Uhr

Die Immobilienpreise in Kaufbeuren werden in den nächsten Jahren sinken. Mit dieser Aussage machte der „Postbank-Wohnatlas 2021“ kürzlich Schlagzeilen in der Wertachstadt. Denn den umliegenden Kommunen prognostizierte die Studie weiter munteres Wachstum. Oliver Rittmaier, Sprecher der Postbank hat beim verantwortlichen Forschungsinstitut nachgefragt und erklärt den Ursprung dieses Unterschieds.

Überalterung in Kaufbeuren

„Die Prognose des Postbank Wohnatlas basiert auf den für alle Bundesländer einheitlich erstellten Bevölkerungsprognosen des Bundesinstituts für Bauwesen und Raumordnung“, so Rittmaier. Diese sagen Kaufbeueren „eine überdurchschnittlich hohe Alterung der Bevölkerung im Vergleich zu den Umlandkreisen und -städten vorher“. Das führe zu einem Rückgang der Erwerbspersonen, wodurch das verfügbare Einkommen sinkt, was wiederum eine Reduktion der Wohnungsnachfrage nach sich ziehe. „Daraus resultieren die Werte für die Entwicklung der Immobilienpreise“, sagt Rittmaier.

Sowohl lokale Immobilienunternehmer, als auch Experten der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren und der VR Bank Augsburg Ostallgäu zeigten sich von der Prognose überrascht und teilten die Meinung nicht. Die Stadt Kaufbeuren bezieht nun in einer Pressemitteilung zu den Prognosen Stellung. „Das Bundesinstitut für Bauwesen und Raumordnung gibt regelmäßig neue Bevölkerungsprognosen aus. Bereits aus den Werten des Folgejahres ergibt sich die Möglichkeit, dass im Postbank-Wohnatlas 2022 für Kaufbeuren gegenteilige Angabe, also steigende Preise erwartet werden“, schreibt Tobias Müller, Pressesprecher der Stadt.

Knapp 25 Prozent Zuwachs sei 2011

Um einen bundesweit einheitlichen Wohnatlas zu erstellen, flössen verschiedene sinnvolle Kennziffern nicht mit in die Prognose ein. Faktoren, wie die Bautätigkeit oder das Angebot an ausgewiesenen Bauflächen würden nicht berücksichtigt. „Im Jahr 2011 verfügte Kaufbeuren über etwa 15 830 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, 2020 waren es etwa 19 340“, teilt Müller mit. Das entspricht einem Anstieg von fast 25 Prozent. Auch bei Beschäftigten mit akademischem Abschluss habe sich die Zahl zwischen 2011 und 2020 um rund 44 Prozent erhöht.

Kaufbeuren mit die besten Standortqualitäten in Südbayern

Mülller führt zudem eine Studie der Technischen Universität München an, die Kaufbeuren unter den TOP 10 der Städte und Gemeinden mit den besten Standortqualitäten in Südbayern aufzeigt. Diese Liste folge der Überlegung, dass die Corona-Effekte die Wandlung der Arbeitswelt sehr beschleunigt und digitaler gemacht hat.

Lesen Sie auch

Kaufbeuren: Droht ein Wertverlust bei Immobilien? Wohnungen im Allgäu

Oberbürgermeister Stefan Bosse steht mit der örtlichen Immobilienwirtschaft in regelmäßigem Austausch und sagt dazu: „Die örtlichen Akteure am Wohnungsmarkt schätzen die weichen und harten Standortfaktoren von Kaufbeuren und bestätigen durch gute Investitionstätigkeit die Zukunftsfähigkeit von Kaufbeuren.“