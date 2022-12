Neu aufgestellt - beim FC Blonhofen gab es einen Umbruch

Drei Urgesteine haben beim FC Blonhofen im Vorstand aufgehört. Das neue Führungsquintett übernimmt einen intakten Verein – und hat gleich ein sportliches und ein festliches Projekt vor.

16.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

In diesem Jahr gab es beim FC Blonhofen einen großen Umbruch: Drei jüngere Männer sind in den Vorstand aufgerückt: Thomas Bernhart als neuer Vorsitzender, Maximilian Wilhelm als Kassier und Stefan Losch als Abteilungsleiter Fußball bilden mit den bisherigen Zweiten Vorsitzenden Martin Snatschke und Schriftführer Marcel Klamt das neue Führungsquintett. „Wir werden uns hüten, alles umzukrempeln. Getreu dem Motto ,Never change a running system’. Unsere Vorstände haben in den letzten Jahren als Gesamtverein viel richtig gemacht“, erklärt Bernhart.

Drei Persönlichkeiten des FC Blonhofen

Das neuen Trio löst drei Urgesteine ab, die den FCB lange Zeit geprägt haben: „Drei große Persönlichkeiten stellten Ihr Amt nach zusammengezählt 83 Jahren Vorstandstätigkeit zur Verfügung“, teilt der Verein mit.

Günter Groß, Siegfried Breckle und Werner Schempp

Günter Groß ist seit 1973 Mitglied im Verein, und zwar vom aktiven Stürmer bis zuletzt als Abteilungsleiter Fußball. „Günter Groß steht für Anpacken, Umsetzen und ins Tun kommen. Man kann sagen, er ist ein Mann der Tat. Ohne Dich würden wir immer noch im alten Sportheim und auf unserer alten Holztribüne sitzen“, würdigt ihn der FCB. Der zweite der Ausgeschiedenen ist Siegfried Breckle, Mitglied seit 1978 und zuletzt Kassier. „Sigi Breckle steht für Zuverlässigkeit, Kontinuität und Vertrauen. Über ein Drittel der bald 100-jährigen Vereinsgeschichte warst Du unser Mann für die Finanzen und dank Dir steht der Verein finanziell sehr gesund da“, lobt der Club. Und schließlich schied Werner Schempp aus. Er war 1966 in den Verein eingetreten, schoß über 200 Tore für die Erste und war danach Trainer, Funktionär, von 2010 bis 2022 Vorsitzender und habe den FCB dahin gebracht, wo er heuer stehe: „Mit Werner Schempp, egal in welcher Funktion im Verein oder der Öffentlichkeit, können wir uns froh schätzen und sind sehr stolz, eine solche Persönlichkeit in unseren Reihen zu wissen.“ Zuletzt waren die drei für 600 Mitglieder in vier Abteilungen des Vereins zuständig.

Fußballer abgestiegen - aber mit neuen Zielen

Die Fußballer mussten vorige Saison aber einen Rückschlag hinnehmen: „Durch den vermeidbaren Abstieg aus der Kreisliga beginnt auch bei den Fußballteams ein Umbruch“, berichtet Bernhart. Der FCB hat drei Herrenteams im Wettbewerb, die nun wieder attraktiven Fußball spielen sollen. Aber das sei ein mittelfristiges Projekt, erklärt der Vereinsvorsitzende: „Die gut ausgebildeten, nachgerückten Jugendspieler müssen in die Mannschaften integriert werden. Dieser Prozess kann bis zu einem Jahr dauern. Ziel ist natürlich, wieder in die Kreisliga aufzusteigen.“ Zudem hat der FCB seit dieser Saison auch zwei Frauenteams. Dazu kommt noch die AH. „Im ganzen gesehen haben derzeit alle Mannschaften, von den Kleinsten angefangen bis zur AH, sehr viel Freude beim FCB.“

Martin Snatschke, Zweiter Vorsitzender des FC Blonhhofen.

Das gelte auch für das Eishockey. Der FC Blonhofen spielte lange in der Yes-Licht-Liga, die er auch mitgegründet hatte, wechselte aber in die Landsberger PIO Hockey Cup Runde – und hat es dort in der ersten Saison bis ins Finale geschafft. „Auch hier findet gerade ein Umbruch statt. Der Sport auf Kufen findet auch in Blonhofen immer größerer Beliebtheit“, berichtet Bernhart.

Stefan Losch, Abteilungsleiter Fußball FC Blonhofen.

Was auch in der Abteilung Kinderturnen/Gymnastik/Fitness so sei, die Mutter-Kind Turnen, Kinderturnen, Mädels-Fitness, Damenfitness/-gymnastik oder Seniorensport für alle Altersstufen anbietet: „Die Turnstunden sind immer sehr gut besucht, sodass manchmal die Halle an ihre Kapazitätsgrenze kommt.“

Maximilian Wilhelm, Kassier beim FC Blonhofen.

Sogar beim Tennis, der eigentlich kriselte, gebe es einen Aufschwung – paradoxerweise durch die Pandemie, „da Tennis als eine der wenigen Sportarten durchgeführt werden durfte.“ Nun seien die Courts wieder belegt und Nachwuchs dabei.

Es gibt viel zu tun - und ein Jubiläum steht an

Insofern haben die drei Neuen im Vorstand, allesamt schon lange beim FCB als Aktive oder Funktionäre dabei, ein fast bestelltes Feld – aber einfach werde es nicht: „Es wird es immer Herausforderungen geben, die wir zusammen bewerkstelligen müssen: Rekrutierung neuer Übungsleiter, Energiekrise, Klimaveränderungen, Pandemie, Kritikfähigkeit, Social Media oder Investitionen“, zählt Bernhart auf. Doch das diesjährige Umbruch-Jahr soll auch ein Aufbruch sein, denn es steht ein großes Jubiläum an: Der FC Blonhofen feiert 2023 sein 100-jähriges Bestehen: „Im Festausschuss wird bereits fleißig geplant und organisiert.“

Marcel Klamt, Schriftführer FC Blonhofen.

Der neue Vorstand:

Vorsitzender: Thomas Bernhart (neu).

Zweiter Vorsitzender: Martin Snatschke.

Kassier: Maximilian Wilhelm (neu).

Schriftführer: Marcel Klamt.

Abteilungsleitung Fußball: Stefan Losch (neu).

Mitglieder: über 600.

Abteilungen: Fußball, Eishockey, Turnen/Gymnastik/Fitness, Tennis.