Neu ausgerichtet - SV Mauerstetten startet in die Landesliga

Nach dem Abstieg aus der Bayernliga müssen die Frauen des SV Mauerstetten in der Landesliga antreten – das Ziel dort ist zunächst eine vordere Platzierung.

06.10.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Eine besondere Vorbereitung

Neben den drei wöchentlichen Trainingseinheiten gab es noch eine Besonderheit: ein Functional Movement Screening, kurz FMS. Dabei checkten Physiotherapeuten die Muskeln und Beweglichkeit der Spielerinnen um gezielt Dysbalancen zuerkennen. Im Testspiel mit vier Sätzen gegen Bayernligist TSV Obergünzburg sicherte sich der SVM ersten beiden Sätze – ein ausgeglichenes Spiel, bei dem das Team Stärken ausspielen und Schwächen erkennen konnte. Im Team-Camp fokussierten sich die Spielerinnen ein ganzes Wochenende lang nochmals auf die anstehende Saison und Teambuilding. Durch die intensiven Einheiten im technischen und taktischen Bereich wollte der Trainer noch einmal abschließende Akzente für den ersten Spieltag setzen.

Einige Abgänge, Zuspielerin verletzt

Das Team ist trotz einiger Abgänge inzwischen auch mit Neuzugängen zu einer Einheit mit tollem Teamgeist herangewachsen und bereit, kommende Herausforderung motiviert anzunehmen. Mit Blick auf die Teams der diesjährigen Landesliga Süd-West ist es schwierig, die Qualität der Liga einzuschätzen. Durch drei Absteiger aus der Bayernliga und drei Aufsteiger aus den beiden Bezirksligen bleiben nur vier Mannschaften der letztjährigen Landesliga übrig. Am Samstag, 7. Oktober, empfangen die Damen 1 des SVM den Landesliga-Neuling SVS Türkheim in der heimischen Dreifachturnhalle – um 15 Uhr ist Anpfiff zum Saisonauftakt. Ausnahmsweise startet der SVM mit einem Einzelheimspieltag, normalerweise bestreitet der Gastgeber in der Landesliga zwei Spiele. „Durch eine Verletzung der Zuspielerin Nelly Hatzenbühler im letzten Training ist die Personaldecke sehr eng, doch wir versuchen, einen guten Einstieg in die Landesliga zu schaffen“, erklärt Trainer Jürgen Malter.

Zwei reaktivierte Zugänge

Als Etappenziel bis zur Winterpause nimmt sich der Trainer einen Platz im oberen Tabellendrittel vor. Am Samstag wird mit großer Wahrscheinlichkeit Eva Seidl als Zuspielerin fungieren, die vorige Saison noch als Diagonalangreiferin im Bezirksligateam eingesetzt wurde. Beim Lokalderby gegen Türkheim sind Alissa Birk, Marina Zabel, Lea Weh, Ina Wahmhoff, Franziska Holderried, Anna Krüger, Eva Seidel und Luisa Zeiler dabei. Der Einsatz von Hatzenbühler bleibt aufgrund ihrer Verletzung sehr ungewiss. Außerdem werden die Neuzugänge Franziska Seibt und Linda Schwer, die nach längerer Pause mit Volleyball wieder angefangen haben, das Team unterstützen.

Herren und Damen III fangen auch an

Zeitgleich ist auch für die Herren-Mannschaft sowie für das Zweite und Dritte Damenteam des SVM Saisonstart. Die Damen II tragen ihre ersten Bezirksklassenspiele parallel zur Landesligabegegnung in der Dreifachhalle aus. Die SVM-Mädels hoffen, wieder viele Zuschauer begrüßen zu dürfen – und auf die tatkräftige Unterstützung der Fans.