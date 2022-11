Neu in Kaufbeuren: V-Markt eröffnet den ersten V-mini

Der neue V-mini in Kaufbeuren ist nicht nur kleiner als normale V-Märkte, er braucht auch weniger Personal. Bezahlt wird Bargeldlos an der Selbstzahlerkasse.

09.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ein neues Supermarktkonzept testet das Handelsunternehmen Georg Jos. Kaes in der Benzenauer Straße in Kaufbeuren. Dort eröffnet am Donnerstag der erste „V-mini“-Markt. Kunden brauchen eine Kreditkarte oder Girocard, um das Lebensmittelgeschäft betreten zu können. Bargeldzahlung gibt es nicht, abkassiert wird an einer Selbstzahlerkasse.

Zu Beginn wird das Personal den Kunden helfen

„Die Zeit ist reif für diesen Einkaufstyp“, sagte Geschäftsführer Horst Hermann, als er den Markt Oberbürgermeister Stefan Bosse und einigen Stadträten am Mittwoch vorstellte (Foto). Zu Beginn wird genug Personal da sein, um den Kunden zu helfen.