Neue Abbiegespur wird gebaut: Vollsperrung in Steinholz

Die Straße zwischen Steinholz und Mauerstetten ist gesperrt. Dort wird die Zufahrt zu den neuen Sportanlagen gebaut. Wie lange es dauert.

21.03.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Wetterbedingt hat sich der Beginn der Bauarbeiten verschoben. Doch seit vergangener Woche wird in Steinholz gebaggert. Am Ortsausgang in Richtung Mauerstetten entsteht die neue Abbiegespur zu den Sportanlagen.

Kein Durchkommen bis 20. April

Die Ortsdurchfahrt in Steinholz ist deshalb noch bis voraussichtlich 20. April vollständig gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Staatsstraße 2055, die Strecken sind ausgeschildert.

Sportanlagen über Feldweg erreichbar

An den Fahrzeiten von Linien- und Schulbussen ändert sich nichts. Die Zufahrt zu den Sportanlagen ist über die Eichenstraße und den Feldweg möglich.