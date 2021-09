Auch wenn die Sperrstunde gekippt ist und Discos ab Oktober wieder öffnen sollen: Euphorie sucht man in Kaufbeuren vergebens. Die Gastronomen fahren auf Sicht.

02.09.2021 | Stand: 19:16 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kaufbeuren ist im Verlauf der Woche auf über 100 gestiegen. Dass trotz dieser Entwicklung keine weiteren Beschränkungen kommen, liegt an der neuen Krankenhaus-Ampel, die in Bayern die Inzidenz als Richtwert für Corona-Regeln ablöst. Diese Umstellung bringt einige Lockerungen mit sich.