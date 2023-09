Neue Fußgängerbrücken in Westendorf seit Monaten gesperrt - wie geht es jetzt weiter?

Westendorfs Bürgermeister erklärt, was in Sachen Brücken geplant ist. Außerdem spricht er über Tempo-30-Zonen, Wasserpreise und das Projekt „Erlebbare Gennach“.

Von Dieter Kaufmann

27.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Viele Bürger und Bürgerinnen in Westendorf ärgern sich schon seit einiger Zeit über die gesperrten Brücken im Dorfkern. Vier neue Bauwerke sind entstanden, damit Fußgänger sicher über die Gennach gelangen. Soweit zumindest die Idee. Denn die Brücken sind seit fast einem Jahr gesperrt. Jetzt steht fest, wie es in dem Fall weitergehen soll, verkündete Bürgermeister Fritz Obermaier in der sehr gut besuchten Bürgerversammlung im Bürgerhaus Alpenblick. Außerdem ging es um Tempo-30-Zonen, gestiegene Wasserpreise, die Kita-Erweiterung und das Projekt „Erlebbare Gennach“.

