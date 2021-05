Neue Halle, neues Viertel

Ersatzbau einer Sportstätte für die Schraderschule gibt Anstoß für Umgestaltung der Heinzelmannstraße. Wie der Verkehr dort reduziert werden soll

20.05.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Den Neubau der Turnhalle an der Schraderschule nimmt die Stadt zum Anlass, das Quartier an der Heinzelmannstraße genauer zu betrachten und neu zu gestalten. Am Ende soll laut Stadtplaner Werner Fehr die Heinzelmannstraße im Bereich der Schraderschulen gesperrt werden und eine Art Schulcampus entstehen. Die Stadträte begrüßten das Ansinnen in ihrer jüngsten Sitzung einhellig. Details müssen freilich erst erarbeitet werden. Zudem entschied sich das gesamte Gremium dafür, für fast neun Millionen Euro an der Schraderschule eine neue Turnhalle samt vier Klassenzimmern für die Josef-Landes-Schule zu bauen.