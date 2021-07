Neue Ideen für den Goldenen Hirsch: So wird das älteste Hotel in Kaufbeuren umgebaut

Das älteste Hotel in Kaufbeuren steht vor einer grundlegenden Sanierung. Was die neuen Pächter und die Aktienbrauerei AG als Eigentümerin dort planen.

15.07.2021 | Stand: 19:18 Uhr

Der Goldene Hirsch markiert das obere Ende der Kaiser-Max-Straße in Kaufbeuren. Das Haus, dessen Geschichte sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen lässt und das seit 1804 als Hotel genutzt wird, gehört damit fest zum historischen Ensemble der früheren Reichsstadt. Nun stehen große bauliche Veränderungen an. Die Aktienbrauerei Kaufbeuren AG als Eigentümerin plant die Sanierung des Hotels mit seinen 42 Zimmern. Den Beginn macht nun der Restaurantbereich. Im kommenden Jahr sind die oberen Etagen mit den Zimmern und der Rest des Erdgeschosses mit dem Saal an der Reihe.