Neue Ideen rund ums Gesundheitsmanagement

Ein Mitarbeiter bei Hawe Hydraulik in Kaufbeuren kümmert sich um Gesundheitsmanagement. Was sind seine Aufgaben?

04.12.2023 | Stand: 18:11 Uhr

„Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt mir sehr am Herzen“, betont Katharina Toth von Hawe Hydraulik in Kaufbeuren. Deshalb hat Hawe-Mitarbeiter Michael Pfleghaar an der modularen Ausbildung zur Fachkraft für betriebliches Gesundheitsmanagement der AOK Bayern teilgenommen und erfolgreich mit einer schriftlichen und mündlichen Prüfung absolviert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch: So macht Kaufbeuren international Schlagzeilen

Im Mittelpunkt der überbetrieblichen Ausbildung stehen grundlegende Kompetenzen zum Prozess des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) sowie deren praxisnahe Anwendung. „Durch die Weiterbildung erhielt ich tiefen Einblick in die Möglichkeiten eines betrieblichen Gesundheitsmanagements und konnte viele neue Ideen zur Umsetzung gewinnen“, resümiert Pfleghaar.

Gesundheitsförderung: Netzwerk soll Austausch fördern

In regelmäßigen Abständen bietet die AOK Bayern ausgebildeten BGM-Fachkräften Netzwerktreffen an, um im Austausch zu bleiben und weiterhin von den Erfahrungen der anderen im Sinne von Best Practice zu lernen.

„Wir freuen uns, dass wir als Gesundheitskasse vor Ort seit diesem Jahr auch die Hawe Hydraulik in Sachen betrieblicher Gesundheitsförderung unterstützten dürfen“, sagt AOK-Direktor Bernd Ruppert. Mit rund 800 Mitarbeitenden gehört das Werk zu den wichtigsten Standorten des international tätigen Familienunternehmens.

Lesen Sie auch: Auszubildende retten 23 Rehkitze

In Zusammenarbeit mit der Krankenkasse wurden heuer bereits einige Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung gemacht. Und auch in Zukunft sind von der Hawe Hydraulik weitere Maßnahmen zur Förderung der Mitarbeitergesundheit geplant.