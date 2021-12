Neue Namen für drei Kaufbeurer Straßen

Kaufbeurer Kulturausschuss empfiehlt, Bürgermeister-Kristaller-Weg, Josef-Fischer- und Hans-Seibold-Straße umzubenennen. Wie die Entscheidung zustande kam.

14.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Drei Straßen in Kaufbeuren erhalten in nächster Zeit wohl neue Namen. Nach einem langwierigen und intensiven Entscheidungsprozess, der sich auch bei der jüngsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses widerspiegelte, empfahl das Gremium die Umbenennung der Josef-Fischer-Straße (südlich des Bahnhofs), der Hans-Seibold-Straße (im Haken) und des Bürgermeister-Kristaller-Weges (Oberbeuren). Bei den Namensgebern liege aufgrund ihrer engen Verstrickung mit dem Nationalsozialismus nicht (mehr) die notwendige „Erinnerungswürdigkeit“ für eine solche ehrende Erwähnung im öffentlichen Raum vor. Zudem sollen die Straßenschilder in der Kaufbeurer Porschestraße mit erläuternden Täfelchen versehen werden. Die abschließende Entscheidung über die Umbenennungen trifft der Stadtrat bei seiner nächsten Sitzung.