Neue Polizei-Dienststelle in Kaufbeuren kostet 21 Millionen Euro

Jahrelange politische Diskussionen und Planungen haben ein Ende: Die Schutz- und die Kriminalpolizei in Kaufbeuren bekommt eine neue Dienstelle.

30.09.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Die Arbeitstage der Kaufbeurer Polizei im denkmalgeschützten Dienstgebäude in der Schraderstraße sind gezählt. An der Moosmangstraße hat der Bau der neuen Dienststelle für die Polizeiinspektion und die Kriminalpolizeistation begonnen. Am kommenden Dienstag findet dort der erste symbolische Spatenstich statt, zu dem auch der bayerische Innenstaatssekretär Sandro Kirchner erwartet wird. Der Freistaat ist Bauherr. Den Standort bezeichnet Oberbürgermeister Stefan Bosse „polizeitaktisch“ als äußerst sinnvoll, weil von dort die Innenstadt, Neugablonz die B12 und das Umland schnell erreichbar sind. Die Baukosten betragen 20,9 Millionen Euro. Bezugsfertig soll der Neubau im Herbst 2025 sein.

