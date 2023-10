Neue Veranstaltungsreihe zu psychischer Gesundheit in Kaufbeuren

Zum Welttag der seelischen Gesundheit startet ein spezielles Gesprächsformat an der Volkshochschule Kaufbeuren. Was geplant ist.

09.10.2023 | Stand: 04:30 Uhr

„Wir sprechen über seelische Gesundheit“, so lautet der Titel der Veranstaltungsreihe, die am Dienstagabend in den Räumen der Volkshochschule Kaufbeuren beginnt. In einem offenen Gesprächsrahmen besteht dort die Möglichkeit, sich über psychische Krisen und Erkrankungen miteinander auszutauschen – als Betroffener, als Angehöriger oder auch als professionelle Begleitung. „Der Welttag der seelischen Gesundheit ist für uns ein guter Anlass, dieses neue Format in Kaufbeuren vorzustellen“, sagt Manuela Weikmann vom Gemeindepsychiatrischen Verbund (GPV) Kaufbeuren/Ostallgäu.

Matthias Mader, Leiter der Katholischen Klinikseelsorge Kaufbeuren, der das Projekt ebenfalls begleitet, weiß, wie hilfreich so ein offener Austausch in einem neutralen Raum sein kann. „Ich habe bei meiner Arbeit seinerzeit in Dresden damit sehr gute Erfahrungen gemacht.“ Anders als in einer Selbsthilfe- oder Angehörigengruppe, in der sich vorwiegend betroffene Menschen zusammenfinden, lebe der „Trialog“, wie das in der Fachsprache heißt, von den Erfahrungen mit psychischen Erkrankung aus drei verschiedenen Sichtweisen. Kurz gesagt: „Sich gegenseitig zuhören und die Sicht des anderen zulassen.“ Das Angebot wurde laut Mader bei seiner Tätigkeit in Dresden sehr gut angenommen. „Es war für mich immer wieder schön, zu erleben, wie offen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Austausch beteiligten.“ In diesem Zusammenhang betont Mader aber auch, dass niemand reden muss, wenn er nicht möchte. Auch eine stille Teilnahme als Zuhörerin oder Zuhörer sei möglich.

"Eine Krankheit hat man nicht allein", lautet das Motto der Aufaktveranstaltung in Kaufbeuren am Dienstag, 10. Oktober

Die Auftaktveranstaltung am Dienstag steht unter dem Motto: „Eine Krankheit hat man nicht allein.“ Die Organisatoren freuen sich über viele Interessierte, auch wenn sie nicht zu einer der drei genannten Gruppen gehören. „Wir möchten mit dem Format auch das Verständnis und die Akzeptanz für psychische Erkrankungen in der Gesellschaft verbessern“, so Weikmann. In einer weiteren Veranstaltung im Dezember wird es um das Thema „Krisenzeiten: Hoffnung verlieren – wiederfinden – bewahren“ gehen. Für 2024 sind vier Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen geplant. „Schön wäre es, wenn sich der Gesprächskreis auch immer wieder neu mischt“, so Mader. Es soll sich keine feste Gruppe bilden. Wichtig ist den beiden, auch zu betonen, dass der Trialog keine therapeutische Beratung ist. (ma)

Termine: Dienstag, 10. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr: „Eine Krankheit hat man nicht allein. Psychische Erkrankung in Familie, Freundeskreis und Nachbarschaft“; Dienstag, 12. Dezember, 18 bis 19.30 Uhr: „Krisenzeiten: Hoffnung verlieren – wiederfinden – bewahren“. Veranstaltungsort ist die Volkshochschule Kaufbeuren. Weiter Infos gibt es auf der Internetseite des GPV.