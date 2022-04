Neuer und ungewöhnlicher Laden in Kaufbeuren: So funktioniert das Konzept von Storebox

Die Storebox eröffnet in der Kaufbeurer Innenstadt. Das Unternehmen bietet im urbanen Raum Abstellkammern an. Das soll Platzprobleme von Stadtbewohnern lösen.

20.04.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Was ist denn das für ein ungewöhnlicher neuer Laden in der Kaiser-Max-Straße in Kaufbeuren? An einem langen Flur reihen sich links und rechts Metalltüren aneinander, es gibt keine Mitarbeiter vor Ort und hinein kommt nur, wer bereits gebucht hat. Kürzlich hat die „Storebox“ eröffnet, eine Kette, die das Platzproblem von Altstadtbewohnern lösen möchte.

