Neue Attraktionen im Jordanpark: Gartenlokal und Spielplatz öffnen

In Kaufbeuren gibt es bald zwei neue Attraktionen im Jordanpark. Die Stadt stellt dort zudem ein Gelände für kreative Angebote bereit. So sehen die Pläne aus.

29.04.2023 | Stand: 17:48 Uhr

Mit den Abbrucharbeiten am alten Eisstadion war klar, dass die freigewordene Fläche direkt am Jordanpark in Zukunft als Freizeitfläche genutzt wird. Der Jordanpark ist ein denkmalgeschützter Landschaftsgarten, ähnlich dem Englischen Garten in München. „Die neu geschaffene Veranstaltungsfläche ist deshalb eine ideale Ergänzung“, sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse. Auch der neu errichtete Spielplatz gehört zu dieser Freizeitfläche, die für alle Bürgerinnen und Bürger ein Ort der Erholung werden soll.

