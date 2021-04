Neuer Vize-Polizeichef will gute Sicherheitslage in Kaufbeuren erhalten

Der gebürtige Allgäuer Markus Mükusch tritt seinen Posten als Vize der Kaufbeurer Polizeiinspektion an. Wofür er steht und was ihm Sorgen bereitet.

Dunkelblaue Krawatte, weißes Hemd mit Polizei-Emblem und jede Schulter zieren fünf Sternchen. Dem neuen Verfügungsgruppenleiter und Vertreter des Inspektionsleiters der Kaufbeurer Polizei, Markus Mükusch, gefällt die neue Uniform. Seit dem 1. April darf der 44-Jährige das schnittige Outfit tragen – zuvor war er knapp 13 Jahre lang in Kempten beschäftigt und in zivil gekleidet. Mit Polizeichef Markus Ziegler, der seit etwa einem halben Jahr seinen Posten innehat, ist Mükusch das neue Führungsteam der örtlichen Inspektion.

Der gebürtige Kaufbeurer freut sich sichtlich, nach Jahren des Dienstes in Kempten, Marktoberdorf und München wieder in seine Heimat zurückkehren zu dürfen: „Ich bin hier geboren, kenne die Stadt sowie das Umland und möchte Verantwortung dafür übernehmen“, erklärt er das Motiv für seine Heimkehr.

An seiner Arbeit schätzt Mükusch vor allem das Teamwork – zum Beispiel, wenn man mit einem Kollegen auf Streife ist oder gemeinsam einen Fall klärt. „Polizisten sind Teamplayer, wir können keine Einzelspieler sein“, erklärt er. Anders, als das in manchen bekannten Krimis bisweilen dargestellt werde, erreichten Polizisten ihre Erfolge meist durch gute Zusammenarbeit und nicht infolge einsamer Recherche.

Neuer Kaufbeurer Vize-Polizeichef hat durch Freund Beruf gefunden

Die Idee, Polizist zu werden, hatte ursprünglich ein an der Beamtenlaufbahn interessierter Freund Mükusch in den Kopf gesetzt. Der Bekannte selbst entschied sich letztlich dagegen, Mükusch jedoch blieb dabei und ließ seine anderen Ideen für eine Ausbildung – zum Bauingenieur oder Krankenpfleger – fallen.

Dass der Beruf nicht mehr das ist, was er einst war, sieht auch Mükusch so. „Wir stehen mehr in der Öffentlichkeit“, findet der Polizist. So gebe es immer öfter Aufnahmen von ihren Einsätzen, die Beobachter ins Internet gestellen. Kritisch daran findet Mükusch, dass manchmal nur einzelne Sequenzen online gezeigt werden. „Das sind Momentaufnahmen, die Zuschauer wissen nicht, was davor oder danach passiert ist.“ So entstünde bisweilen ein Eindruck der Situation, der nicht der Realität entspricht.

Seine Ziele für die kommenden Jahre sind klar: „Wir müssen erstmal einigermaßen die Pandemie überstehen.“ Auch für die Zeit danach hat der neue Kaufbeurer Polizei-Vizechef einen Vorsatz: „Wir werden versuchen, die gute aktuelle Sicherheitslage in Kaufbeuren auf dem Niveau zu halten.“ So soll die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, weiter vergleichsweise gering gehalten werden.

