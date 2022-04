Neuer Vorstand am Steuer des ADFC Kaufbeuren-Ostallgäu

Neuwahlen im Kreisverband des ADFC: Wer den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Kaufbeuren-Ostallgäu nun führt.

14.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, ADFC, Kreisverband Kaufbeuren-Ostallgäu haben bei ihrer Mitgliederversammlung einen komplett neuen Vorstand gewählt.

Das sind die neuen Vorstandsmitglieder des ADFC

Der langjährige Vorstand mit Rudolf Haitel (Vorsitzender), Bernhard Kuisle (Schriftführer), Peter Schnugg (Schatzmeister) wurde gebührend verabschiedet. Einstimmig neu gewählt wurden Johannes Auburger (Vorsitzender), Siegbert Sadowski (Beisitzer Vorstand ) und Kordula Sengmüller (Schriftführerin und Schatzmeisterin). Die Mitgliederzahl stieg in den vergangenen Jahren kontinuierlich und liegt aktuell bei knapp 300 Mitgliedern.

Der ADFC und seine Ziele

Die Ziele und Aufgaben des ADFC sind vielfältig: darunter Angebote von geführten Radltouren (über 30 Touren sind derzeit im Programm, zu denen auch Nichtmitglieder willkommen sind), die Verbesserung des Alltagsradnetzes, die Mitwirkung bei der Ostallgäuer Radltour am Sonntag, 3. Juli, in Obergünzburg, die Teilnahme am Stadtradeln in Kaufbeuren und im Ostallgäu im Juni/Juli, die Unterstützung der Critical Mass-Demo in Kaufbeuren (jeden letzten Freitag im Monat) und die Teilnahme an der Kidical-Mass in Marktoberdorf im September. Demnächst präsentiert sich der ADFC Kaufbeuren-Ostallgäu im Internet neu. Abschließend sahen die Mitglieder Bilder von der Seidelbasttour und der Mandelblütentour in der Pfalz. Das Tourenangebot und sonstige Termine finden sich im ADFC-Tourenportal.

