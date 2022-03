Schlange stehen für süße Kreationen: Neueröffnung sorgt am Freitag für Donut-Hype in Kaufbeuren

Jetzt hat auch Kaufbeuren einen "Royal Donuts". Es ist der vierte in der Region. Wann die Kaufbeurer Filiale des Donut-Imperiums geöffnet ist.

18.03.2022 | Stand: 14:37 Uhr

Anstehen für „Crunchy Berry“, „Caramel Cool Flash Ball“, „Chocolate Curl“ oder „Crispy Pearls Raspberry“ hieß es am Freitag in der Kaufbeurer Gutenbergstraße, dierekt an der Spittelmühlkreuzung. Was sich hinter diesen Begriffen verbirgt: Süße Teigkringel, veredelt mit Zutaten wie Kokosraspeln, Glasuren, Cremes und Saucen, Zuckerstreuseln oder Marmelade, obendrauf kommen Süßigkeiten wie Oreo-Kekse, Snickers, und Toffifee.

Ab 13 Uhr wird die Schlange immer länger

Naschkatzen können sich seit Freitagmittag in Kaufbeuren durch die 130 verschiedenen Donut-Varianten probieren, die mit gewöhnlichen Teigkringeln nicht mehr viel gemeinsam haben. Die Schlange vor der "Royal Donuts"-Filiale wurde ab der Eröffnung um 13 Uhr stetig länger.

Auch Kaffee und Crossnuts im Angebot

Fabian Beck und Umutcan Taflan wollen dort auch vegane Donuts, Kaffeespezialitäten, Getränke oder Crossnuts – eine Mischung aus Croissant und Donut – verkaufen. „Royal Donuts“ umfasst europaweit rund 300 Läden, inzwischen sogar einen in Dubai. „Das besondere bei uns ist, dass man hier auch Platz nehmen und in Ruhe einen Kaffee trinken kann“, erklärt Taflan. In vielen anderen Shops gebe es die Teile ausschließlich zum Mitnehmen.

Hype in sozialen Medien

In der Region haben bereits Filialen in Kempten, Memmingen und zuletzt Lindau eröffnet – und die Menschen standen jedesmal Schlange vor den Läden. Grund dürfte sein, dass die bunten Videos und Fotos ungewöhnlicher Donut-Kreationen einen Hype in den sozialen Medien ausgelöst haben. Instagram- und Facebook-Profile sind voll mit Bildern der süßen Teilchen, Influencer bewerben sie. Aus dem Kaufbeurer „Royal Donuts“ werde es täglich drei Videos aktueller Donut-Kreationen auf Instagram geben, verspricht Taflan, „damit die Kunden wissen, was sie erwartet“.

Zunächst werden fünf Angestellte an sieben Tagen der Woche, also auch sonntags, von 11 bis 19 Uhr die Kunden bedienen.

