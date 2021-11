Am Salzmarkt zeigen Künstlerinnen und Künstler für kurze Zeit, was sie in ihren Werkstätten schaffen. Könnte das Konzept die Altstadt beleben?

19.11.2021 | Stand: 17:37 Uhr

Vielleicht lasse sich ihr Laden am ehesten als begehbares Schaufenster beschreiben, sagt Nani Stallmann. Was sie in ihren Werkstätten und Ateliers schaffen, zeigen neun Künstlerinnen und Künstler aus der Region seit Kurzem in einem Pop-up-Store am Salzmarkt 3. In einem Geschäft, das plötzlich auftaucht und nach kurzer Zeit wieder verschwindet.