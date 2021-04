Neues Corona-Schnelltestzentrum in Kaufbeuren eröffnet

Weil der Club Roundhouse in Kaufbeuren seit Beginn der Corona-Pandemie geschlossen ist, zieht dort nun eine Schnellteststation ein.

26.04.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Testen lassen unter der Discokugel, das ist seit Montag in Kaufbeuren möglich. Dafür hat Markus Mölzer, Betreiber des Roundhouse, die Tanzfläche seines Clubs leer geräumt und drei weiße Testzelte aufgestellt. Bis zu 600 Menschen will er täglich mit Schnelltests auf Corona untersuchen können.

Gute Lage und Erreichbarkeit

Als großen Vorteil sieht Mölzer die zentrale Lage und die gute Erreichbarkeit des neuen Schnelltestzentrums. Es befindet sich in der Straße Am Graben, zwischen Rathaus und Nacktem Mann. In den vergangenen vierzehn Tagen hat er die Teststation aufgebaut und sich darum gekümmert, ausreichend Personal zu rekrutieren. Rund 30 Mitarbeiter hat er zum Auftakt schon. Darunter sind Angestellte seiner Gastronomiebetriebe, die für die neue Aufgabe eigens geschult wurden, wie auch Krankenschwestern und medizinisches Fachpersonal.

Weitere Mitarbeiter gesucht

Um alle drei Testzelte besetzen zu können, sucht Mölzer noch 20 weitere Mitarbeiter. Medizinische Unterstützung erhält er von Dr. Friedrich Zasche aus Neugablonz, der auch die Schulung der Mitarbeiter übernommen hat.

Wer sich in Kaufbeuren auf Corona testen möchte, der kann das derzeit neben dem Roundhouse auch im Gablonzer Haus in Neugablonz sowie in drei Apotheken tun.

Damit eine Stadt an dem angekündigten Modellversuch der Staatsregierung teilnehmen könne, müsse sichergestellt sein, dass zehn Prozent der Bevölkerung täglich getestet werden, erklärt Oberbürgermeister Stefan Bosse. „Das wären bei uns 4500 Menschen“, rechnet das Stadtoberhaupt vor. Bosse schätzt, dass Kaufbeuren jetzt bei deutlich über 1000 möglichen Tests pro Tag liegt.

Das neue Angebot steht von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr sowie sonntags von 9 bis 15 Uhr zur Verfügung und ist für die Bürger kostenlos. Das Ergebnis des Antigentests liegt nach 15 bis 30 Minuten vor und kann abgerufen werden.

Auch telefonisch zu erreichen

Mölzer ist wichtig, dass die Testwilligen sich nicht nur online anmelden können. Für Menschen ohne Internetzugang steht telefonisch ein Ansprechpartner bereit. „Ich hoffe stark, dass wir bald einen Inzidenzwert erreichen, bei dem hier mehr los sein wird“, sagt Bosse. Bei niedrigeren Werten soll ein tagesaktueller negativer Schnelltest als Eintrittskarte in den dann wieder geöffneten Einzelhandel oder die Gastronomie fungieren. Über ein weiteres Drive-in-Testzentrum nach Kemptener Vorbild denkt Mölzer bereits nach.

Infos und Anmeldung unter

schnelltestzentrum-kaufbeuren.de oder unter der Telefonnummer 08341/9983218.