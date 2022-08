Neues Gewand und ein erster Sieg - ESVK auf Tour in Südtirol

Der ESV Kaufbeuren führt erstmals seine neuen Trikots aus – beim Einladungsturnier in Meran unterliegen die Joker erst im Finalspielspiel. Coach Marko Raita ist sehr zufrieden.

22.08.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Bei einem Einladungsturnier im italienischen Meran, bei dem der ESV Kaufbeuren letztlich den zweiten Platz holte, waren die neuen Trikots der Joker erstmals bei einem Spiel zu sehen. Getragen wurden die neuen und wieder in gelb-rot gehaltenen Auswärtstrikots, in der eigenen Halle wird Kaufbeuren in den kommenden Monaten großteils wieder komplett in Rot auflaufen. Entworfen wurde das neue Joker-Dress abermals vom in Köln wohnenden, aber aus Kaufbeuren stammenden Grafik-Designer Manuel Ort: „Rot und Gelb als unsere Farben stehen wie wenig anderes für den ESVK und die Stadt und genau darauf war auch der Fokus in der Planung, wie wir auftreten wollen, gelegt.“

Jersey ohne Schnickschnack

Es sei ein Trikot „ohne Schnickschnack“, aber mit geschichtlichem Hintergrund geworden. Bereits Ende der 60er Jahre nämlich spielte ein Team des ESVK mit dem auch nun wieder sehr prägenden großen K auf dem Bauch. In Kombination mit weiteren Ausrüstungsgegenständen wollte Ort optisch wieder deutlicher machen, wer der ESVK ist: „Ein regional verbundener, bodenständiger Eishockeyverein mit großer Geschichte und ganz viel Leidenschaft.“

Nach Burghart fält auch Hops aus

Und diese Leidenschaft zeigte die Mannschaft direkt auch am zurückliegenden Wochenende, als sie mit 4:2 gegen die Rittner Buam im ersten Spiel des Turniers in Meran gewann. Dabei trugen sich Jere Laaksonen, Alexander Thiel, Max Oswald und Joey Lewis in die Kaufbeurer Torschützenliste ein. „Wir haben in diesem Spiel die Dinge gezeigt, die wir in der Woche zuvor trainiert haben. Das ist positiv. Und natürlich ist der erste Sieg für die Mannschaft eine gute Sache“, resümierte Marko Raita nach dem Match. Nicht ganz so positiv war, dass nach Yannik Burghart – verletzte sich zurückliegende Woche – ein weiterer junger Spieler lädiert raus musste: Max Hops setzte die Partie früh nicht fort – eine genaue Diagnose steht aus, es besteht aber Hoffnung, dass es nichts ganz Schlimmes ist.

Lob an die mitgereisten Fans

Im Finalspiel am Sonntagabend hielt Kaufbeuren gegen den ICE HL-Verein aus Bozen lange mit, erst im Schlussabschnitt zogen die Bozener klar davon und siegten letztlich nicht unverdient mit 5:2 (Kaufbeurer Tore: Joey Lewis und Simon Schütz). „Das war ein Spiel mit hohem Tempo und hoher Qualität“, lobte Trainer Raita. „Für uns war das eine gute Erfahrung, die uns in den kommenden Wochen und für den Ligastart viel geben wird“, sagte der Trainer, der zudem ein dickes Lob an über 200 mitgereiste ESVK-Fans in Meran aussprach. „Es war großartig, diesen Support zu sehen.“