Neues Projekt der Lebenshilfe - Sport für behinderte Menschen soll gefördert werden

Die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren macht ein Crowdfunding-Projekt zur Sportförderung von behinderten Menschen. Dabei hat die Einrichtung schon viele Erfolge erzielt.

01.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Sport ist für alle Menschen wichtig. Gerade Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung haben oft Probleme, sich in Vereinen zu beteiligen. Die Sportabteilung der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren versucht deshalb, möglichst viele Menschen mit Beeinträchtigung in örtlichen Vereinen zu integrieren und gleichzeitig ein vielfältiges Sportangebot anzubieten. Zur finanziellen Unterstützung hat die Sportabteilung deshalb ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Auf der Website www.viele-schaffen-mehr.de und dem Stichwort „Sportförderung für Menschen mit Behinderung“ können Unterstützer bis zum 24. September 2023 online spenden.

100 Prozent für die Sportabteilung der Lebenshilfe

Die gesamten Spenden, die durch die Crowdfunding-Aktion gesammelt werden, kommen zu 100 Prozent direkt der Sportabteilung der Lebenshilfe zugute. Die unterstützt damit gezielt folgende Sportarten: Stocksport, Leichtathletik, Radfahren, Schwimmen, Schneeschuhlauf, Skilanglauf, Ski Alpin, Segeln, Fußball, Klettern und Inlineskating - da gewann kürzlich Joel Kaiser von der Lebenshilfe zweimal Silber bei den Special Olympics. Das Geld wird für Platzmieten, Hallengebühren, Weiterbildung für Trainer oder Ausbildung von Menschen mit Beeinträchtigung zum Trainerassistenten, Anschaffung von Sportgeräten, Sportbekleidung oder Fahrtkosten verwendet.

Sport erleichtert letztlich das tägliche Leben

Sport wirkt sich positiv auf die physische, psychische und soziale Handlungsfähigkeit von Menschen mit Beeinträchtigung aus. Er verbessert die körperliche Fitness, ist gesundheitsfördernd und steigert das Selbstvertrauen sowie das Selbstwertgefühl. Außerdem hilft Sport, Barrieren abzubauen und erleichtert es damit auch, Freundschaften aufzubauen. Diese positiven Auswirkungen werden in das tägliche Leben übertragen.

Ganzjährige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Die Sportabteilung der Lebenshilfe ermöglicht außerdem Kindern und Erwachsenen mit Beeinträchtigung durch ganzjähriges, regelmäßiges Training Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Bereich Sport. Das Angebot setzt sich derzeit aus rund 17 Sportarten zusammen, in denen 160 bis 180 Athleten und Athletinnen betreut werden, die auch bei den Special Olympics teilnehmen. Kontakt: E-Mail an Sebastian Klee s.klee@lebenshilfe-oal.de oder an sportabteilung@lebenshilfe-oal.de.