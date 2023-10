"Nase voll" - so reagiert ein Bauträger auf die Marktturbulenzen

Gerhard Schlichherle aus Kaufbeuren gilt als umsichtiger Immobilienentwickler. Doch die Marktsituation treibt auch ihm Zornesröte ins Gesicht. Nun handelt er.

17.10.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Die Marktturbulenzen bringen viele Immobilienprojekte ins Wanken. Vor allem massive Preissteigerungen bei den Baukosten und der Zinsanstieg, der Finanzierungen teurer macht, setzen privaten Häuslebauern und Bauträgern zu. Die Verwerfungen treffen auch erfahrene und umsichtig handelnde Immobilienentwickler wie Gerhard Schlichtherle von der Acredo Bau in Kaufbeuren. „Die Situation ist gerade katastrophal“, sagt er. Sein Neubauprojekt „An der alten Gärtnerei“ in Pforzen bei Kaufbeuren sei zwar nicht in Gefahr, aber er hat nun eine einschneidende Entscheidung getroffen: Schlichtherle möchte die Bauten so fertigstellen wie geplant, sie dann als Paket an eine Wohnbau- oder Investorengesellschaft verkaufen und nicht selbst vermarkten.

