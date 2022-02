Wie könnte das neue Wohnviertel in Kaufbeuren aussehen? So sehen die Vorschläge aus

24 Architekturbüros beteiligen sich am Wettbewerb für den Neubau städtischer Wohnungen in Kaufbeuren. Das sind die Sieger und ihre Ideen.

11.02.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Für etwa 21 Millionen Euro will die Stadt Kaufbeuren an der Kemptener Straße ein neues Wohnviertel bauen. Für den sogenannten Blasius-Blick fand ein Architektenwettbewerb statt. Die Jury kürte drei Preisträger. Deren Arbeiten stellte Hochbauabteilungsleiter Christian Mandl in der Bauausschusssitzung am Mittwoch den Stadträten vor. Im Mai sollen sie darüber entscheiden, welcher der drei Vorschläge in die Tat umgesetzt wird. Der Baubeginn auf dem ein Hektar großen Gelände ist für 2024 geplant, sodass die Wohnungen frühestens Ende 2026 bezugsfertig sein werden. Hier ein Überblick über die preisgekrönten Arbeiten: