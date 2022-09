Neugabiläum: Neugablonz in Kaufbeuren feiert mit großem Programm

Fünf Tage Neugabiläum: Mit Joachim Gauck, Konzerten und dem Melodrom feiert der größte Stadtteil von Kaufbeuren: Neugablonz hat großes Programm zu bieten.

Neugablonz ist der größte Ortsteil von Kaufbeuren. Seit 1945 siedelten die ersten 18.000 Vertriebenen und Geflohenen aus Gablonz auf dem Gebiet der ehemaligen Sprengstofffabrik und bauten ihre Schmuck- und Glasindustrie neu auf. Das war vor über 75 Jahren. Aufgrund von Corona wird das sogenannte Neugabiläum jetzt erst 2022 gefeiert, also 75+1 Jahre nach Ansiedelung der Gablonzer. Grund genug zum Feiern besteht. Ein Festprogramm über fünf Tage lässt nicht nur den Ortsteil hoch leben, sondern auch andere Dinge, wie die Freiwillige Feuerwehr Neugablonz oder das recht neue Melodrom.

35+1 Jahre Melodrom: Auftakt für das Neugabiläum

Das Melodrom macht den Auftakt der Festivitäten. Mit einem großen Open-Air kehrt es an seinen früheren Standort und feiert seinen Geburtstag.

Freitag, 9. September, Rundbühne am Neugablonzer Bürgerplatz 17 Uhr - Start der Pre-Hour 19 Uhr - Main Act: DJ Andi Freier Eintritt 23 Uhr - Busshuttle ins Melodrom, 50% Nachlass mit Festabzeichen



Rüdiger ziert die Festabzeichen vom Neugabiläum Bild: Torsten Friedrich

100+1 Jahre D'Wertachtaler: Frühschoppen, Trachtenfest und Streetfoodmarkt

Der Trachtenverein D'Wertachtaler feiern ihr 100+1 jähriges Jubiläum. Den ganzen Tag ist dann noch der Streetfoodmarkt am Bürgerplatz und am Vormittag ein Frühschoppen.

Samstag, 10. September, Bürgerplatz 10 Uhr - Frühschoppen 12 Uhr - 100+1 Jahre D'Wertachtaler mit Trachtentänzen ganztägig (10-22 Uhr): Streetfoodmarkt Freier Eintritt



Bundespräsident a.D. Gauck kommt nach Neugablonz

Am selben Tag liest Abends Jochaim Gauck aus seinem neuen Buch "Toleranz - einfach schwer" vor, nimmt Stellung zu aktuellen Themen. Im Anschluss signiert er seine Werke.

Samstag, 10. September, Gablonzer Haus 17 Uhr Autorenlesung: Jochaim Gauck - Toleranz - einfach schwer Freier Eintritt - Plätze müssen reserviert werden



Neugabiläum: Open Air Konzert am Bürgerplatz

Auch am Samstag findet ein Open Air Konzert am Bürgerplatz statt: Die Radlerband spielt ab 20 Uhr auf der Rundbühne.

Samstag, 10. September, Rundbühne Bürgerplatz 19 Uhr - Warm-Up durch die Kaufbeurer Gruppe "Long Island Ice T" 20-22 Uhr - Open Air mit Radlerband

Freier Eintritt



Bürgerfest: Neugabiläum - 75+1 Neugablonz und 75 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Am Sonntag findet dann das große Bürgerfest statt. Neugablonz als Stadtteil wird gefeiert und die Freiwillige Feuerwehr.

Sonntag, 11. September, Zentrum von Neugablonz 10 Uhr - Ökomenischer Gottesdienst: Predigt hält Pfarrerin Ulrike Butz von der evangelischen Christuskirche, musikalische Begleitung durch den Posauenchor der Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche 10.45 Uhr - Blasmusik-Sternmarsch von neun Blasmusikkapellen durch den Stadtteil, anschließend offizielle Eröffnung des Bürgerfests durch Oberbürgermeister Stefan Bosse 11-17 Uhr - Bühnenprogramm, Streetfoodmarkt, Infostände, Spiel&Spaß Freier Eintritt

Blautlicht-Meile der Freiwilligen Feuerwehr Neugablonz

Verkaufsoffener Sonntag der Einzelhändler

Neugabiläum 2022: Gablonzer Abend

Am Montag Abend dreht sich viel ums Paurische, den Dialekt der Gablonzer.

Montag, 12. September, Bürgerplatz - Freier Eintritt 17-19 Uhr - Biergartenbetrieb mit Streetfoodmarkt 18.30 Uhr - Theater im Turm 19-21 Uhr - Open Air mit Mauke



Abschluss: Neugabiläum 2022 endet mit Schultütenfest

Die Gustav-Leutelt-Schule feiert 65 Jahre. Am Morgen startet die Einschulung der Erstklässler. Mittags nach Schulschluss gibt es ein Mittagessen für die Erstklässler der Gustav-Leutelt-Schule und der Adalbert-Stifter. Eingeladen sind Eltern, Geschwister, Paten und Großeltern am Bürgerplatz der Festivität teilzunehmen.

10 Uhr - Einschulung der Erstklässler der GLS

11.30 Uhr - Eröffnung des Schultütenfestes zum 65-jährigen Jubiläums der GLS, der Stadtjugendring ist involviert

11.30 - 14 Uhr - Bühnenprogramm und Streetfoodmarkt

Rahmenprogramm durch den Stadtjugendring mit dem Jugendzentrum Neugablonz und der Kulturwerkstatt. Das Spielemobil MOBIKU und verschiedene Aktionen begleiten das Fest.

Die Kinder von Neugablonz verteilen gegen eine Spende das Festabzeichen für das Neugabiläum Bild: Torsten Friedrich

Kinder aus Neugablonz verkaufen Festabzeichen

Der Eintritt zu den ganzen oben genannten Veranstaltungen ist frei, kostet aber Geld. Deshalb verkaufen in den kommenden Tagen die Kinder von Neugablonz ein Festabzeichen mit dem Logo des Neugabiläums für fünf Euro. Sollte am Ende ein Gewinn anfallen, so wird dieser an die Neugablonzer Schulen gehen.