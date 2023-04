Feuerwehr und Rettungsdienst rücken zu verqualmtem Anwesen in der Gränzendorfer Straße aus. Bewohnerin wird untersucht und Wohung belüftet.

24.04.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Angebranntes Essen war der Auslöser für einen Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes am Sonntagabend in Neugablonz. Die Einsatzkräfte waren wegen des Qualms zu einem Anwesen in der Gränzendorfer Straße gerufen worden. Dort angekommen, übergaben die Feuerwehrleute die Bewohnerin dem Rettungsdienst zur Untersuchung und überprüften das Haus auf eine mögliche Brandgefahr. Letztlich reichte es aber, die Räume ordentlich zu belüften.