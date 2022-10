Neugablonz atmet auf - Sieg gegen Kirchheim

Mit einem 1:0-Sieg gegen Kirchheim beendet der BSK Olympia Neugablonz seine Durststrecke in der Kreisliga. Derbysieg für Mauerstetten – aber Stöttwang hält dagegen.

25.10.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Überwiegend positiv verlief das Wochenende für die Vereine aus der Region in der Kreisliga Mitte. Siege gab es für Mauerstetten und endlich für Neugablonz, einen Punkt auswärts holte Oberbeuren und sogar Stöttwang zeigte bei der Niederlage im Derby beim SVM eine starke zweite Halbzeit mit Aufholjagd.

Dramatik in Mauerstetten

Spannung und Dramatik bis zum Schluss lieferte das Derby zwischen dem SV Mauerstetten und dem SV Stöttwang. Dabei sah es nach den ersten 45 Minuten nach einer klaren Angelegenheit aus. Zu dominant trat der SVM auf, zu sehr hatten die Spieler von SVM-Trainer Uwe Zenkner den Gegner im Griff. Der 3:0-Halbzeitstand war deutlich und verdient. Der Anschlusstreffer für Stöttwang schien nur Ergebniskosmetik, denn als Markus Kees das 4:1 für den SVM erzielte, dachten die Zuschauer, die Partie ist entschieden. „Wir spielen eine richtig gute erste Halbzeit, aber haben nach der Pause die Konsequenz im Zweikampf vermissen lassen“, konstatierte Zenkner nach der Partie. Nach dem erneuten Anschlusstreffer zum 2:4 machte Stöttwang auf einmal richtig Druck. „Unser Gegner hat nie aufgesteckt, und wir haben ihn wieder ins Spiel kommen lassen. Das darf uns nicht passieren“, sagte Zenkner weiter. Mit Glück und Torwart Sebastian Stötter, der in den letzten Minuten einige starke Paraden zeigte, ging Mauerstetten am Ende trotzdem als glücklicher Derbysieger vom Platz.

Erleichterung in Neugablonz

Groß ist die Erleichterung beim BSK Olympia Neugablonz: Unter Spielertrainer Mathias Franke feierten die Schmuckstädter endlich wieder einen Sieg. Der knappe 1:0-Erfolg über den TSV 1863 Kirchheim war mehr als verdient. „Das ist der erste Schritt, Männer“, sagte der 31-Jährige unmittelbar nach dem Spiel, als Mannschaft und Sportvorstand Antonio Mezzoprete in einem Kreis zusammenkamen. So und nur so müsse es nun weitergehen, schwor Franke seine Jungs auf die bevorstehenden Aufgaben ein. „Wir lassen nun keine Punkte mehr daheim liegen.“ Neugablonz schaffte endlich wieder ein Erfolgserlebnis vor heimischem Publikum. Bisher verbuchte der BSK nur einen Sieg gegen Aufsteiger Buchloe (3:2) und ein Unentschieden gegen Oberegg (1:1). Anders als die Partien zuvor spürte man von Beginn an einen Ruck in der Mannschaft, einen unbändigen Siegeswillen. Über die 90 Minuten nahm der BSK den Kampf an, zwang Kirchheim, das mit einer kleinen Serie von vier nicht verlorenen Partien zum ersten Mal seine Visitenkarte im Waldstadion abgab, in die Knie. „Wir schauen jetzt nur noch nach vorne“, sagte Franke. Und nach dem kurzen gemeinsamen Intermezzo herrschte Freude und Erleichterung über drei Punkte. „Die Jungs haben Charakter gezeigt und gekämpft“, freute sich auch Mezzoprete. Der BSK klettert in der Tabelle vom zwölften auf den zehnten Rang.

Punkt trotz schwachen Spiels

Bereits am Samstag musste der TSV Oberbeuren auswärts beim FC Viktoria Buxheim antreten. Bei schwierigen Platzverhältnissen kam Viktoria besser ins Spiel, aber Oberbeuren ging durch einen Freistoß in Führung. In der Folge wurde der TSVO die spielbestimmende Mannschaft, konnte aber die vielen sich bietenden Chancen nicht nutzen und musste noch vor der Halbzeitpause den Ausgleich hinnehmen. Auch danach war Oberbeuren überlegen, der Siegtreffer wollte aber nicht fallen: „Buxheim hat stark gekämpft, wir müssen aber unsere Chancen nutzen, dann gewinnen wir die Partie. Das war heute keine gute Leistung von uns, wir waren in vielen Situationen einfach nicht überzeugt genug. Am Ende müssen wir mit dem Punkt leben“, erklärt Simon Stöckl. Sogar die Tabellenführung wäre mit einem Sieg möglich gewesen, so findet sich der TSV punktgleich mit drei anderen Teams auf Rang zwei wieder.

Stöttwang zeigt Moral

Der SV Stöttwang wollte beim Gastspiel in Mauerstetten unbedingt auf die eigenen Stärken bauen, dennoch verschliefen die Spieler die erste Halbzeit: Zu viele eigene Fehler wurden gemacht und innerhalb von zehn Minuten drei Tore kassiert. Doch nach der Pause schoss der SVS sofort ein Tor und war dann gut im Spiel. Der Gegner wurde unter Druck gesetzt und Stöttwang kam noch einmal auf 3:4 heran. Zwar reichte es nicht mehr zum Remis, doch Trainer Thomas Spannenberger war mit der zweiten Halbzeit zufrieden: „Leider hat es zum Ausgleich nicht gereicht, aber Moral in der Truppe hat gestimmt.“

