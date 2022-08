In den kommenden Wochen sind Neugablonzer Kinder in der Stadt unterwegs, um Festabzeichen für das Neugabiläum zu verkaufen. Mit dabei sind auch Ben, Anselm, Tamin und Nico (vorne). Sie holten die ersten Abzeichen am Mittwoch im Stadtteilbüro ab. Mit dabei: Organisatoren und Sponsoren (hinten, von links) Thorsten Friedrich, Sylwia Pohl, Ulf Jäkel, Gabriele Stumpe und Konrad Joas.