Dreijähriges Mädchen läuft allein durch Neugablonz

Ein dreijähriges Mädchen spaziert alleine durch Neugablonz und überquert eine vielbefahrene Straße. Einem Polizisten fällt das Kind auf.

20.05.2021 | Stand: 13:41 Uhr

Ein dreijähriges Mädchen war am Mittwoch alleine in Kaufbeuren / Neugablonz unterwegs. Der Polizei zufolge lief sie über die Gewerbestraße und dann in Richtung Gustav-Leutelt-Schule. Ein Polizeibeamter auf dem Weg zur Arbeit und eine Passantin entdeckten die Kleine.

Mutter sucht in Neugablonz bereits nach dem Mädchen

Allerdings "gestaltete sich die Kommunikation mit dem Mädchen schwierig", heißt es vonseiten der Polizei. Wenig später konnten Beamte das Mädchen zurück zu ihrer Mutter bringen. Sie suchte auf einem nahegelegenen Parkplatz bereits nach ihrer Tochter.

