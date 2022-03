Am Neuen Markt in Kaufbeuren eröffnet heute in Neugablonz das „Café am Markt“. Für viele Einwohner geht damit am Montag ein Wunsch in Erfüllung.

07.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Immer wieder bleiben Menschen stehen, drücken fast ihre Nasen an die großen Fenster und blicken neugierig in den Innenraum. Was hier, am Neuen Markt in Neugablonz, entsteht, scheint von großem Interesse. Innen waren die Handwerker am Wochenende in den letzten Zügen.