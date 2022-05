Neugablonz: Gewalttätiger Ex-Mieter raubt Vermieterin die Handtasche und flüchtet

Nach einem Streit mit seiner ehemaligen Vermieterin hat ein Mann in Neugablonz der Frau die Handtasche geraubt. Die Polizei sucht nach ihm.

Der 24-Jährige war laut Polizei am Freitagnachmittag zu seiner ehemaligen Wohnung gegangen, um dort noch Sachen zu holen.

Während des Gespräches mit der Vermieterin kam es zum Streit. In dessen Folge versuchte der 24-Jährige, der Frau die Handtasche zu entreißen. Die Frau (43) hielt dagegen, laut Polizei schlug der Mann nun unter anderem mit Tritten auf sie ein, um an die Tasche zu gelangen.

Mit der geraubten Handtasche flüchtete er schließlich, die Vermieterin wurde leicht verletzt.

Die Personalien des Mannes sind der Polizei bekannt. Nach ihm wird weiter gefahndet.

Bereits am Dienstag dieser Woche war es laut Mitteilung wegen desselben Täters zu einem größeren Polizeieinsatz an der Adresse in Neugablonz gekommen. Hier leistete der 24-Jährige "massiven Widerstand" gegen die eingesetzten Beamten, heißt es. Gegen den Mann laufen nun mehrere Strafverfahren.

