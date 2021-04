Damit die Sanierung der Gustav-Leutelt-Schule schneller geht, sollen Unterrichtsräume an mehreren Stellen in Neugablonz geschaffen werden. Wo sie geplant sind.

15.04.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Kulturzentrum, Corona-Testzentrum und bald auch Schulhaus. Die Räume des Gablonzer Hauses in Neugablonz sind begehrt – wenn auch vielleicht nicht so, wie sich das die Erbauer des Komplexes am Bürgerplatz gewünscht haben. Denn im Zuge der laufenden Sanierung und Erweiterung der Gustav-Leutelt-Schule sollen auch Klassen im Gablonzer Haus untergebracht werden.