Die Pinoniere der Völkerverständigung aus Neugablonz

Eine Chronik dokumentiert die lange Freundschaft zwischen der Musikvereinigung Neugablonz und der „Mlada Dechovka“ in Jablonec. Warum der Anfang schwierig war.

09.03.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Es war visionär und durchaus nicht unumstritten, was die Musikvereinigung Neugablonz Ende der 1990er-Jahre da in Gang brachte. Unter ihrem damaligen Vorsitzenden Georg Kollmeder knüpften die Musiker Kontakt zu den Kollegen von der „Mlada Dechovka“ in Jablonec nad Nisou. Eigentlich lag dies nahe. Denn die Kapellen von Gablonz an der Neiße und Neugablonz gingen beide aus dem Blasorchester hervor, das 1837 im nordböhmischen Isergebirge gegründet worden war.

Doch die politischen Verhältnisse und vor allem die Ressentiments, die viele aus Gablonz Vertriebene auch Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg noch gegenüber den neuen Bewohnern der alten Heimat hatten, machten das Vorhaben schwierig. Aber die Kontaktaufnahme gelang, und seit nunmehr über 30 Jahren sind die beiden Blaskapellen freundschaftlich verbunden.

Damit diese Anfänge, aber auch die vielen gemeinsamen Auftritte und Besuche nicht in Vergessenheit geraten, hat die Musikvereinigung dank etlicher Spender und Förderer eine „Chronik einer musikalischen Völkerverständigung“ herausgegeben. Die gut 100-seitige, reich bebilderte Broschüre wurde nun vorgestellt.

Günther Seydel: "Sonst vergisst man es"

Treibende Kraft und Hauptautor der Chronik ist Günther Seydel, der Erste Vorsitzende der Musikvereinigung Neugablonz. Als seine Kapelle und die „Mlada Dechovka“ 2014 gemeinsam in einem Hof des Europaparlaments in Straßburg spielten und anschließend einen Gottesdienst im dortigen Münster gestalteten, habe er sich gedacht: „Das muss man festhalten, sonst vergisst man es“, berichtet Seydel. In den folgenden Jahren sammelte er Fotos und recherchierte zur Geschichte der Partnerschaft.

2018 ging die Musikvereinigung das Chronik-Projekt dann auch offiziell an, und es wurde ein eher bescheidener Etat für das Buch bewilligt. Doch die Materialfülle wuchs und damit auch der geplante Umfang des Druckwerks. Da kam der Musikvereinigung eine Crowdfunding-Initiative der hiesigen VR-Bank gerade recht. Diese half dabei, online Spenden für die Chronik zu werben, und stockte dann noch die erreichte Summe um einen Bonus auf (wir berichteten). Hinzu kamen weitere Privatspenden und auch ein Zuschuss der Stadt, sodass am Ende rund 7000 Euro zur Verfügung standen.

Hanna und Libor Behul: Durchgehend zweisprachig

Lesen Sie auch

Neugablonz/Jablonec Ein Auftritt jagt den nächsten

Damit konnte der örtliche Fachmann Pascal Hübner mit einem professionellen Layout der Chronik beauftragt und das Werk in einer Auflage von 1000 Stück gedruckt werden. Einen wichtigen Beitrag leistete auch das Ehepaar Hanna und Libor Behul. Sie übersetzten sämtliche deutsche Texte ins Tschechische, sodass die Broschüre durchgehend zweisprachig ist. Eigentlich hätte ein Teil der Auflage auch gleich nach dem Erscheinen den Musikerkollegen aus Jablonec überreicht werden sollen, berichtet Seydel. Aber der harte Corona-Lockdown, der zur Zeit in der Tschechischen Republik herrscht, habe dies verhindert.

Auf der anderen Seite sorgte die Pandemie aber auch für einen positiven Effekt: Durch die Kultur-Zwangspause fand Seydel, der beruflich in der Veranstaltungsbranche tätig ist, die Zeit, um intensiv zu recherchieren, zu sammeln und zu ordnen. „Das ist unheimlich viel Arbeit“, resümiert der Musikvereinigungs-Vorsitzende.

Kombinierte Wappen

Auf die Titelseite, für die Grafiker Hübner extra eine Kombination der Wappen der beiden Kapellen und Orte geschaffen hat, folgen respektvolle Grußworte aus der Politik. Dann schließt sich die fundiert, aber durchaus auch emotional beschriebe Geschichte der Partnerschaft in vielen Kapiteln an. „Wir starteten, als andere noch nicht daran dachten“ ist etwa ein Abschnitt über die erste Kontaktaufnahme und den ersten Besuch der Jugendkapelle aus Jablonec beim Tänzelfest 1990 überschrieben.

Nach einem größeren „Loch“ in der Überlieferung, wie Seydel es nennt, das zumindest mit einigen Fotos überbrückt werden konnte, startet die ausführliche Berichterstattung dann wieder 2011. In diesem Jahr unternahm die Musikvereinigung eine dreitätige Reise durch die alte Heimat und spielte vor über 1000 Gläubigen im Wallfahrtsort Haindorf. Es folgte der erste gemeinsame Auftritt beider Kapellen im Gablonzer Eurocentrum. 2012 feierten die Blasorchester dann ihr 175-jähriges Bestehen, und die „Mlada Dechovka“ wirkte beim Tänzelfest mit.

Das "Highlight der Vereinsgeschichte" in Straßburg

2014 folgte das bereits erwähnte „absolute Highlight in der Vereinsgeschichte“, die gemeinschaftlichen Auftritte in Straßburg. Anschließend sind viele weitere Begegnungen, Besuche und Konzerte, aber auch traurige Begebenheiten beschrieben wie der Brand im Probenraum der Musikvereinigung Neugablonz 2017 oder der plötzliche Tod von Dirigentin Conny Wiblishauser 2017. Vorläufig letzter Glanzpunkt waren die Veranstaltungen 2019, mit denen 30 Jahre Partnerschaft zwischen den Musikkapellen und zehn Jahre offizielle Städtepartnerschaft zwischen Kaufbeuren und Jablonec gefeiert wurden.

Ein Exemplar für Markus Söder

Günther Seydel und auch Peter Vogt, der aktuelle Dirigent der Musikvereinigung, hoffen, dass das Musikleben und die musikalischen Beziehungen nach Jablonec nach der coronabedingten Zwangspause wieder mit voller Kraft starten können. Etwa beim Festakt „75 Jahre Neugablonz“, der am 12. September dieses Jahres geplant ist. Zu diesem Termin hat sich auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, dem Seydel dann ein Exemplar der „Chronik einer musikalischen Völkerverständigung“ überreichen will.

Die Chronik wird zunächst an Spender und Funktionsträger überreicht und soll später bei der VR-Bank in Neugablonz erhältlich sein. Wer sofort ein Exemplar benötigt, kann sich an die Musikvereinigung Neugablonz wenden. Die Kontaktdaten sind im Internet zu finden: www.musik-neugablonz.de

Lesen Sie auch: Mit Dragan Lazic kehrt ein alter Bekannter zum BSK Neugablonz zurück