Neugablonzer Isergebirgs-Museum erinnert an einen großen Erzähler

Im Isergebirgs-Museum in Neugablonz kann man in die Erzählwelten Otfried Preußlers eintauchen. Was den Kinderbuchautor und seine Werke mit Nordböhmen verbindet.

01.12.2023 | Stand: 04:30 Uhr

„Ein bisschen Magier bin ich schon…“, sagte Otfried Preußler (1923 bis 2013) über seine Arbeit als Schriftsteller. Er war ein Magier der Worte, und seine Geschichten verzaubern bis heute Kinder wie Erwachsene. „Der kleine Wassermann“ und „Die kleine Hexe“, „Der Räuber Hotzenplotz“ und „Krabat“ gelten als Klassiker der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur und ihr Autor als einer der bedeutendsten seines Genres. Seine Figuren und Erzählstoffe fand Otfried Preußler in seiner nordböhmischen Heimat, dem Isergebirge. Zum 100. Geburtstag des Autors geht die Sonderausstellung „Ein bisschen Magier bin ich schon…“ im Isergebirgs-Museum in Neugablonz auf Spurensuche in Preußlers Erzählwelten. Sie entstand in Kooperation mit dem Sudetendeutschen Museum in München und dem Adalbert-Stifter- Verein und läuft bis 7. April 2024.

Otfried Preußler, geboren am 20. Oktober 1923 in Reichenberg bei Gablonz an der Neiße, wuchs auf mit den Sagen, Märchen und fantastischen Gestalten seiner Heimat. Seine Großmutter Dora, eine begnadete Geschichtenerzählerin, ließ ihn in diese Welt eintauchen und verzauberte ihn mit Erzählungen über Hexen und Gespenster. Sein Vater Josef sammelte als Heimatforscher unzählige volkstümliche Erzählungen und Legenden. Der Sohn durfte oft dabei sein, wenn in den einfachen Bergbauden Geschichten erzählt wurden: von Raubrittern, Schatzgräbern und vom Wassermann in der Iser.

Im Isergebirgs-Museum in Neugablonz wird der Weg Otfried Preußlers vom Geschichtenliebhaber zum Geschichtenerzähler geschildert

Die Kraft von Worten und Geschichten war es auch, die Preußler half, fünf Jahre Kriegsgefangenschaft in sowjetischen Straflagern zu überstehen. Nach Krieg und Heimatverlust verschlug es ihn nach Rosenheim, wo er sich mit seinem „Mädchen“, seiner späteren Ehefrau Annelies Kind aus Reichenberg, eine neue Existenz aufbaute. Als Volksschullehrer und Familienvater wurde er schließlich selbst zum Geschichtenerzähler. Mitte der 1950er Jahre begann Preußler, seine Geschichten aufzuschreiben. Bereits sein erstes Kinderbuch „Der kleine Wassermann“ begeisterte Kinder wie Erwachsene gleichermaßen. 1970 verließ Preußler den Schuldienst und widmete sich ganz dem Schreiben. Als er am 18. Februar 2013 in Prien am Chiemsee starb, umfasst sein Werk über 40 veröffentlichte Titel, darunter Kinder- und Jugendbücher, Übersetzungen, Theaterstücke, Bilderbücher und ein Roman für Erwachsene.

Preußler zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren. Seine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt, mehrfach ausgezeichnet, auf die Bühne gebracht und verfilmt.

Die Sonderausstellung „Ein bisschen Magier bin ich schon… – Otfried Preußlers Erzählwelten“ im Isergebirgs-Museum in Neugablonz läuft von Freitag, 1. Dezember, bis zum 7. April 2024. Das Museum im Gablonzer Haus ist dienstags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Familien mit minderjährigen Kindern erhalten während der Laufzeit der Sonderschau kostenfreien Eintritt in das Museum. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Museums.