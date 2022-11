Neugablonzer Theater interpretiert "Hänsel und Gretel" neu

Eine kreative Inszenierung des Märchens "Hänsel und Gretel" präsentiert das Neugablonzer Theater im Turm. Nicht nur bei der bösen Hexe ist dabei einiges anders.

07.11.2022 | Stand: 17:00 Uhr

„Hänsel und Gretel“, weitgehend angelehnt an das Original der Brüder Grimm, aber doch spannend und kreativ inszeniert, bringt das Theater im Turm auf die Bühne. Das „Märchen vom Mutigsein“ feierte im gut gefüllten Saal der Pfarrei Herz Jesu in Neugablonz Premiere.

Ein leichtfertig dahingesagter Satz bringt die Handlung ins Rollen

Ein leichtfertig von den Eltern dahingesagter Satz führt dazu, dass sich Hänsel (Felix Haas) und Gretel (Paula Reckziegel) allein in den Wald aufmachen. Schuld an dem Desaster ist aber eigentlich die raffgierige Buchenhofbäuerin, (Cora von der Heyden). Die Taube (Rebekka Chmiel), zuständig für das Dorf, in dem Hunger herrscht, und der Rabe (Isa Schumann), der keine guten Neuigkeiten aus dem Wald hat, in dem die böse Hexe sogar den Vögeln das Singen verbietet, treffen sich immer wieder, um der armen Familie zu helfen. Kann doch der Vater (Tom Schumann) durch einen vermeintlich unerklärlichen Unfall mit seiner Axt nicht mehr arbeiten, was auch die Mutter (Birgit Ries) zur Verzweiflung treibt.

Allerlei Ab- und Verwandlungen

Einfach ist der Weg durch den Wald nicht, und schon bald möchten Hänsel und Gretel wieder nach Hause. Doch sie haben sich völlig verlaufen. Die einzige Möglichkeit, wieder aus dem Wald zu kommen, ist, Menschen zu finden. „Aber es ist einfach“, erklärt Hänsel, „denn wo Menschen sind, sind auch Herde und wo Herde sind, ist auch Rauch, und den Rauch können wir sehen, wenn wir auf den Baum klettern.“ So kommen sie an das Häuschen der Hexe – und tappen in die Falle. Ulrike Tabery spielt die Böse überzeugend und zieht die Zuschauer immer wieder in den Bann. Durch immer wieder wechselnde Standbilder wird nicht nur die Szene spannend gestaltet, in der Hänsel und Gretel die Hexe in den Ofen locken. Sie erfährt aber ein anderes Schicksal als im Original, was dem Backofen (Alban Lothschütz) enorme Mühen abverlangt. Auch die gierige Buchenhofbäuerin ist am Ende des Stückes eine ganz andere.

Ein bisschen märchenhaft, ein bisschen lustig, ein bisschen sozialkritisch und durchgehend unterhaltsam

Ein bisschen märchenhaft, ein bisschen lustig, ein bisschen sozialkritisch und durchgehend unterhaltsam präsentiert sich die Inszenierung des Theaters im Turm unter der Regie von Daniel Frank, die sich für Zuschauer ab sechs Jahren eignet. Die Leistungen der Darsteller sind durchweg gut, und ein beeindruckend einfaches und doch flexibles Bühnenbild sorgt immer wieder für Abwechslung. Passend gewählte Musik tut ihr Übriges, damit diese Version von „Hänsel und Gretel“ keine Sekunde langweilig ist. Eine große Überraschung ist dann am Ende ein einfacher Satz vom Täubchen (Paul Riegg), der mit dazu beitrug, dass das Premierenpublikum tosenden Applaus spendete.

Wann sind die nächsten Aufführungen?

Weitere Aufführungen des Theaters im Turm im Pfarrsaal der Herz-Jesu-Kirche folgen an den Samstagen, 12., 19. und 26. November, sowie am Sonntag, 27. November, jeweils ab 14.30 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Buchhandlung Menzel in Neugablonz.