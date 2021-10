Neugablonzerin fordert mehr Polizeipräsenz im Park am Rüdiger

Weil dort regelmäßig "Saufgelage" stattfinden, hat eine Anwohnerin in der Grünanlage in Neugablonz bei Dunkelheit ein unsicheres Gefühl.

27.10.2021 | Stand: 12:45 Uhr

Die Grünanlagen rund um das Rüdiger-Denkmal in Neugablonz waren auch ein Thema in der jüngsten Bürgerinnenversammlung in Kaufbeuren.

Angst vor allem am Abend

Barbara Güthoff hatte angemerkt, dass sich dort abends oft Personen zu „Saufgelagen“ treffen. Sie wünsche sich – auch an anderen Orten, etwa im Jordanpark und am Plärrer – mehr Polizeipräsenz. Denn vor allem nach Einbruch der Dunkelheit hätten Frauen dort ein unsicheres Gefühl, glaubt die Neugablonzerin.

Hot-Sopts werden regelmäßig kontrolliert

Die Polizei kontrolliere solche Hot-Spots, soweit es möglich ist, erklärte Oberbürgermeister Stefan Bosse. „Allerdings ist die personelle Ausstattung begrenzt und das Einsatzgebiet der Kaufbeurer Polizeiinspektion groß“, so der OB. Die Beamten könnten nicht immer überall sein. Unterstützt werden sie durch die Sicherheitswacht, deren Mitarbeiter ehrenamtlich tätig sind.