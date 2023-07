Nicht alle freuen sich über geplantes Kinderhaus im Kaufbeurer Haken

Der Kaufbeurer Stadtrat beschließt den Bau einer Kindertagesstätte am SVK-Trainingsgelände. Anlieger sehen das kritisch. Welche Befürchtungen sie haben.

19.07.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Die Stadt Kaufbeuren kann ihre Planungen für eine neue Kindertagesstätte am SVK-Trainingsgelände im Haken vorantreiben. Bei der Sitzung des Stadtrates am Dienstagabend sprach sich das Gremium einstimmig für das Projekt aus. Während die städtische Kinder- und Jugendreferentin Cornelia Otto nochmals die angespannte Lage bei der Kinderbetreuung in der Wertachstadt erläuterte, sehen Anlieger der geplanten Kita die Pläne kritisch. Sie befürchten durch die Errichtung einer Container-Kita für 86 Kinder eine zusätzliche Lärm- und Verkehrsbelastung in der Wolftrigelstraße und im St.-Michaels-Weg.

