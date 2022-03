Nicht nachlassen - FC Buchloe auf der Siegerstraße

Der FC Buchloe ist derzeit erfolgreich in der Kreisklasse. Aber die Buchloer gewinnen derzeit für ihren kranken Trainer Thomas Göttle.

Siege beim FC Buchloe sind dieser Tage ganz besonders auch Siege für Fußballtrainer Thomas Göttle. Er ist einer der Architekten des Erfolgs beim Tabellenführer der Kreisklasse 2. Aber der Coach ist zurzeit weit weg vom Rasen im Alexander-Moksel-Stadion.

Die Mannschaft vermisst ihn

Denn vor knapp drei Wochen kam der Übungsleiter überraschend ins Krankenhaus – ist noch nicht wieder draußen. Das Training leiten derzeit deshalb Lukas Göttle und Dominik Zinner. Wann Thomas Göttle eine Rückkehr auf den Platz möglich sein wird, ist derzeit noch offen, bestätigt Vorstandsmitglied Christian Hoppe. Details wollte er nicht nennen, sagte nur so viel: „Die Mannschaft vermisst ihn sehr.“

Nur nicht nachlassen

Aber das Team gewann am zurückliegenden Wochenende auch für den Coach mit 3:0 in Schöneberg, womit der Vorsprung auf Lamerdingen als Tabellenzweiter auf neun Zähler wuchs. „Auch das war wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung“, sagte Hoppe. Das Team sei sich aber im Klaren darüber, auch bei diesem komfortablen Vorsprung nicht nachlassen zu dürfen. „Wir fangen immer bei null an. Wir müssen nur ein oder zwei Spiele verlieren, schon wird es Kopfsache“, warnt Hoppe vor einem möglichen Negativstrudel.

Der Tabellenfünfte kommt

Am kommenden Wochenende ist am Samstag ab 15 Uhr im Alexander-Moksel-Stadion der Tabellenfünfte Oberrieden. Der SVO hat von seinen drei Matches im Jahr 2022 – darunter ein Testspiel – kein einziges gewonnen, aber auch kein einziges verloren – sondern stets unentschieden gespielt. Besonders im Auge muss die Buchloer Defensive Simon Keller haben. Der Spieler des SVO ist mit bisher 13 Treffern der erfolgreichste Torjäger der kompletten Kreisklasse 2 – und mit Manuel Schalk (8) haben die Oberriedener einen weiteren Akteur unter den Top fünf der Torschützen der Kreisklasse 2.