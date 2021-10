Nicht ohne Licht: Kaufbeurer Polizei nimmt Radfahrer in den Blick

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit kontrolliert die Verkehrspolizei in Kaufbeuren besonders die Radler. Auf was die Ordnungshüter achten.

23.10.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Der Helm baumelt lässig am Lenker, sie sind in falscher Richtung auf dem Radweg unterwegs oder aus den Kopfhörern dröhnt laute Musik. Die Gründe, an diesem dunklen, verregneten Morgen von Andrea Lerpscher angehalten zu werden, sind vielfältig. Am häufigsten jedoch bemängelt die Polizeihauptmeisterin die fehlende Beleuchtung am Fahrrad.

Schüler im Blick

Gemeinsam mit drei Kolleginnen und Kollegen kontrolliert sie am Freitag den Fahrradverkehr. Besonders Schüler und Schülerinnen haben die Beamten bei ihrer Kontrolle am Zollhäuschen im Blick. Aber auch den ein oder anderen Erwachsenen winken sie raus. Die Verkehrserzieherin bringt Jahr für Jahr allen Viertklässlern bei, wie sie sicher auf dem Rad unterwegs sind. Ob das Gelernte später im Alltag auch umgesetzt wird, das überprüfen die Verkehrspolizisten der Kaufbeurer Polizeiinspektion regelmäßig, besonders in der dunklen Jahreszeit.

Dunkle Jahreszeit

„Wenn die Winterzeit kommt, dann stehe ich oft hier, das wissen die Schüler“, erzählt die Polizistin. „Wir wollen Unfälle vermeiden“, erklärt sie. „Der Geisterfahrer auf dem Radweg ist ein großes Thema“, benennt sie einen Gefahrenherd. Denn die Radwege seien oftmals nur für eine Richtung freigegeben. „Der Autofahrer muss eine Chance haben, die Radfahrer zu sehen, sagt sie.

Ertappte meist einsichtig

Die meisten Ertappten zeigen sich an diesem Vormittag einsichtig. Ein junger Radler ohne Licht versucht jedoch beim Anblick der Polizistin noch schnell, die Fahrspur zu wechseln und der Kontrolle somit zu entkommen. Lerpscher ist darauf gefasst. Mit ein paar schnellen Schritten versperrt sie ihm den Weg.

Keine Strafen zu befürchten

Strafen muss an diesem Morgen niemand befürchten, alle kommen mit einer mündlichen Verwarnung davon. „Wir appellieren an die Kinder, dass sie an das Licht denken“. Wer unbeleuchtet erwischt wird, für den heißt es absteigen und den restlichen Schulweg schieben. „Das ist sonst zu gefährlich.“

Polizeistreife auf dem E-Bike

Lerpscher ist seit einiger Zeit selbst häufig mit dem E-Bike auf Streife in Kaufbeuren. Das habe sich bewährt. „Wir haben die Radwege mehr im Blick und wir kommen an Stellen, die man mit dem Auto so nicht kontrollieren könnte“, erklärt sie. Bislang habe sie auf ihren Runden nur mündliche Verwarnungen ausgesprochen. „Aber wir müssen durchgreifen“, kündigt sie an.

Radwegsituation in Kaufbeuren mangelhaft

Die Radwegsituation in Kaufbeuren empfindet sie indes nicht als optimal. „Wir haben selber gemerkt, wenn man alles richtig machen will, das ist echt schwierig“, gibt sie zu. Das Zollhäuschen ist ein Knotenpunkt für den allmorgendlichen Radverkehr.

Augen und Ohren im Verkehr haben

Lerpscher findet gut, wenn die Kinder das Rad für den Schulweg nutzen. „Sie sollen mit dem Radl fahren, aber sie sollen die Augen und die Ohren im Verkehr haben."