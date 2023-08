Nichts für Warmduscher sind die Kneippbecken in Kaufbeuren

Kneippbecken versprechen wohltuende Abkühlung an heißen Tagen. Doch die Anlage im Jordanpark ist seit Jahren dicht. Dafür lockt das Becken am Trimm-Dich-Pfad.

22.08.2023 | Stand: 16:48 Uhr

Die Temperaturen klettern in Kaufbeuren seit Tagen beständig über die Marke von 30 Grad. Der Hochsommer hat das Allgäu fest im Griff. Besonders in den Nachmittagsstunden wird die Hitze mitunter drückend. Dann ist Abkühlung gefragt. Im Jordanpark gibt es auf der Seite zur Füssener Straße hin, unweit der Fontaine, ein Kneippbecken, das in die Teichanlage integriert ist. Wenige Stufen führen vom Fußweg hinunter ans Wasser. Es ist herrlich schattig unten dem grünen Blätterdach gelegen. An einem eisernen Handlauf kann man sich bei seinen Runden durch das kühle Nass festhalten.

